Conectar o produtor rural a startups que oferecem soluções práticas para os gargalos do campo como o manejo de pragas e a redução nos custos da produção. Essa é a ideia do AgriHub, uma rede de tecnologias para o agronegócio apresentada nesta quinta (27) a noite, no auditório do Senar-MT, em Cuiabá.

A iniciativa de trazer essa modalidade de empresas para o mundo Agro é inédita no Brasil e considerada uma conquista pois tende a contribuir para o melhoramento e agilidade de diversas operações dentro e fora do campo.

As startups são pequenas empresas de tecnologias, que ainda estão em fase de desenvolvimento e pesquisa de mercados.

Conforme explica o presidente da Famato, Rui Prado, nesta rede, os produtores poderão encontrar - em um só lugar - soluções para reduzir os custos de produção, aumentar a produtividade, agregar valor ao que é produzido, facilitar o escoamento e a comercialização, simplificar o financiamento agrícola e melhorar as condições do seguro rural. “Para vencer estes desafios, precisamos cada vez mais do uso de tecnologias. E nós estamos unidos os produtores a esta rede de inovações”.

O superintendente do IMEA, Daniel Latorraca, explica que, neste primeiro momento, os trabalhos desenvolvidos pelo projeto terão três frentes. “A primeira será formar a rede de produtores, que irão testar essas tecnologias no campo. A segunda virá com o apoio ao desenvolvimento de ideias, que promovam soluções para estes desafios do agronegócio. E a terceira é o Conexão AgriHub, que conecta o produtor as startups e empresas já consolidadas para fazer outros testes”

Entre os que se interessaram pelos serviços está o produtor de Sorriso, Rodrigo Pozzobon, que já pensa em fazer parte do time que irá testar as novas tecnologias. “Hoje vimos várias soluções que tendem a crescer ao longo dos anos e todas de grande valia. É o caso de um empresa voltada para irrigação que implanta uma rede de sensores na lavoura e se apenas um tiver conectado a internet eu saberei a distância a quantidade de água que tenho no solo em cada talhão. Isso é uma revolução imensa para nós”.

O presidente da Aprosoja Brasil, Marcos da Rosa, ressalta que todos os produtores terão acesso a estas tecnologias. Quando questionado sobre os custos, ele ressalta devem ser acessíveis. “Se o produtor não conseguir comprar a tecnologia, ela não terá sucesso. Então tem que resolver o problema e ter um preço acessível ao produtor”.

A escolha de investir em soluções para o agronegócio brasileiro nesse momento que o país está tentando se reerguer de uma grande crise econômica, segundo Thiago Lobão, da Sp Venture, é em razão da estabilidade e segurança do setor.

“O agro fica menos exposto do que outros setores produtivos, ou seja, é um investimento mais seguro do que em outras áreas”.

Além disso, ele destaca que o Brasil talvez seja a único, das cinco maiores economias agrícolas no mundo, que tem a expertise tropical agrícola.

“Para todo o celeiro agrícola tropical do mundo as tecnologias serão desenvolvidas aqui, seremos os pioneiros e isso chama a atenção dos investidores”.

Lobão destaca que a ideia de trazer para o Mato Grosso a possibilidade de investimento e se conectar com a AgriHub é interessante pois dá acesso a produtores de grande volume, de grande referência, mas que ainda estão um pouco distante do mercado de capitais para tecnologia agrícola.

A aceitação do setor para esse tipo de serviço fica evidente quando Lobão apresenta números. Só a venture capital que representa já investiu nos últimos três anos, entre R$ 2 milhões e R$ 6 milhões em pelo menos sete empresas que desenvolvem novas tecnologias e devem investir em outras 12 empresas até o final de 2017.

“O pouco que conversamos já notamos a aderência por parte de alguns produtores. Além de testar e utilizar os serviços, eles querem entender a possibilidade de investimentos principalmente em biotecnologia e agricultura de precisão. É sem dúvida um mercado em expansão”.

A AgriHub é uma criação da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato), pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (SENAR-MT) e pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea)lançam o AgriHub. Além de produtores rurais e autoridades, o evento contou a presença de representantes de seis startups brasileiras: Agronow, Agrosmart, AgVali, Bart Digital, InCeres e Promip.