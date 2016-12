Agronegócio procura IBM e Google para sanar problemas de internet

Gilberto Leite Presidente da Famato, Rui Prado, na próxima segunda (19) deve se encontrar com o presidente da IBM, empresa norte americana de informática, em Cuiabá., em busca de tecnologias para o campo

Dirigentes do agronegócio em Mato Grosso têm se movimentado para realizar parcerias com empresas de tecnologia com o objetivo de sanar o problema de conectividade no estado. O atual presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato), Rui Prado, disse que a instituição já realizou contatos preliminares com o Google e que na próxima segunda (19) deve se encontrar com o presidente da IBM, uma empresa norte americana de informática, em Cuiabá.

O setor reclama que um dos gargalos que tem desacelerado o crescimento no campo é a falta de sinal de internet e de telefone em vários cantos do Estado. Em um evento que apresentou os dados da produtividade no setor em 2017, na última quarta (14), a questão foi abordada como um dos entraves dos trabalhos.

Rui afirmou que, apesar de 2016 ter sido um ano ruim para o agronegócio, os envolvidos com a atividade econômica conseguiram avanços importantes no quesito inovação. “Nós já estamos fazendo a apuração de dados na área de milho da segunda safra através de satélites. Nós visitamos os Estados Unidos, estivemos no Vale do Silício e entramos em contato com empresas que fabricam esses equipamentos. Estamos trabalhando muito forte para que essas tecnologias sejam ferramentas do Imea [Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária]”, contou.

Rui afirma que o próximo ano deverá ter ainda mais discussões e conversas sobre o assunto e exemplifica que a tecnologia pode contribuir com setor no controle de praga, previsão climática, no monitoramento das máquinas no consumo de combustíveis e vida útil dos equipamentos, em mapas de plantio, mapas de colheita, análises de solo online e até em relógios de ponto virtuais.

Problemas

Rui ressaltou, porém, que um dos principais entraves para que o setor avance é falta de sinal de internet e até de telefone em algumas regiões de Mato Grosso. “O maior problema disso tudo se chama conectividade. Nós precisamos de internet em todas as propriedades, em todo o Estado, em todos os municípios. E isso, infelizmente, está muito ruim no Brasil, muito ruim mesmo. E as autoridades não estão fazendo o seu papel [nessa questão] que faz parte do desenvolvimento de qualquer lugar”, argumentou.

Ele comentou que já teve conversas preliminares com empresas como o Google, que tem projetos ao redor do mundo para difundir. “Eles têm soluções de conectividade, por exemplo, com balões metrológicos disponibilizando sinal de internet”, lembrou Rui.

O presidente ainda revelou que, na próxima segund,a ele terá um encontro com o presidente da IBM, em Cuiabá, e que a empresa tem interesse em contribuir de alguma forma nesse quesito com o país. “Nós estamos conversando tanto com o setor privado quanto com o setor público. Cada um tem seu papel no desenvolvimento da sociedade como um todo”, finalizou.