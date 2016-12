Agronegócio vai trabalhar para MT receber a compensação da Lei Kandir

Gilberto Leite Presidente da Famato, Rui Prado, afirmou que acha difícil que os produtos exportados voltem a ser taxados por causa da importância que a norma instituída pela Lei Kandir teve ao longo dos anos

Dois representantes de setores do agronegócio em Mato Grosso afirmaram que suas instituições devem trabalhar para que o Estado seja compensando em relação à Lei Kandir, que proíbe a cobrança de impostos sobre exportação de produtos. Criado em 1996, o regimento deverá passar por algumas alterações em 2017.

O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou em 30 de novembro que a Lei Kandir deve ser editada em até 12 meses pelo Congresso Nacional. A argumentação é que o regimento atual não prevê uma correta compensação financeira aos estados que não podem receber alíquotas referentes às exportações. Caso a questão não seja apreciada pelo Congresso, o Tribunal de Contas da União (TCU) deverá realizar os cálculos do repasse.

Mato Grosso recebe cerca de 20% do valor referente ao Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações (FEX). Tanto o governo estadual quanto representantes do setor rural entendem que a porcentagem e o valor poderiam ser maiores.

O atual presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato), Rui Prado, afirmou que acha difícil que os produtos exportados voltem a ser taxados por causa da importância que a norma teve ao longo dos anos. “Nós entendemos que [a Lei Kandir] foi a lei que mais beneficiou o desenvolvimento do Centro-Oeste e do interior do Brasil, que produz produtos para exportação. E essa lei desonera esses produtos para exportação porque, se a gente for exportar imposto, vamos perder a competitividade, não vamos exportar, não vai entrar divisas para o país e não teremos uma balança comercial positiva”, declarou.

Rui deixará a presidência da instituição em janeiro. O cargo será ocupado pelo engenheiro agrônomo Normando Corral, que é o atual vice-presidente da Famato. Apesar disso, ele pontuou que a associação continuará trabalhando para que Mato Grosso receba uma compensação financeira adequada.

O presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja), Endrigo Dalcin, lembrou que as novas alterações deverão fazer efeito no Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações (FEX). “O governo federal repassa [a quantia referente ao FEX] quando quer e se quiser. Existem PEC’s [Projeto de Emenda à Constituição] no Congresso que prevêem datas e alíquotas de percentuais fixos de repasse. Mato Grosso poderia estar recebendo mais de R$ 1 bilhão de FEX enquanto está recebendo R$ 400 milhões. Isso é falta de compensação do governo federal. Nós estamos trabalhando com a nossa frente parlamentar para que isso seja corrigido”, revelou.

Endrigo ainda afirmou que espera que a posição do STF em relação à matéria faça com que o Congresso Nacional edite de vez uma norma para a questão. Ele também explicou que, por mais que a questão não deva afetar diretamente os produtores rurais, é importante pensar nos ganhos que a economia de Mato Grosso poderia ter com uma compensação justa. “É interesse total nosso porque é isso é recurso que deixa de vir para o Estado. Nós temos um estudo tributário que tem mostrado que o setor [agropecuário] tem contribuído muito com a economia do Estado. [Mas] esses números a gente tem que melhorar e o FEX é uma das compensações importantes que o Estado tem de direito”, reforçou.