Alexandre mira desafios econômicos, técnicos e políticos frente à Ampa

Assessoria Novos diretores assumem em 8 de dezembro, substituindo equipe liderada por Gustavo Piccoli

A diretoria da Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão (Ampa) para o biênio 2017/18 foi eleita nesta sexta (07), em assembleia geral realizada na sede da entidade.

Alexandre Pedro Schenkel, produtor em Campo Verde (Núcleo Regional Centro), encabeça a nova diretoria, que tem Eraí Maggi Scheffer como vice-presidente, Paulo Sérgio Aguiar como 1º secretário, Guilherme Mognon Scheffer como 2º secretário, Sérgio Azevedo Introvini como 1º tesoureiro e Cleto Webler como 2º tesoureiro, Alexandre De Marco, como presidente do Núcleo Regional Sul; Gustavo Pinheiro Berto, presidente do Núcleo Regional Centro; Romeu Froelich, presidente do Núcleo Regional Centro Leste; Orcival Guimarães, presidente do Núcleo Regional Norte; José Milton Falavinha, presidente do Núcleo Regional Médio Norte e João André Lopes Guerreiro, presidente do Núcleo Regional Noroeste.

Os novos diretores serão empossados no próximo dia 8 de dezembro em Cuiabá, substituindo a diretoria liderada por Gustavo Viganó Piccoli, que desejou muito sucesso a Schenkel e aos demais membros da chapa. Gaúcho de Tapera, Alexandre Schenkel tem 39 anos e está desde 1989 em Mato Grosso, onde hoje cultiva algodão, soja, milho e feijão.

"Vejo a minha eleição como uma grande oportunidade de contribuir para o setor cotonicultor no estado", afirmou Schenkel, que responde pela vice-presidência na atual diretoria da Ampa (biênio 2015/16). Ele disse que a diretoria eleita irá focar nos "desafios técnicos, econômicos e políticos" da produção algodoeira em Mato Grosso. "Espero que todos – dos pequenos aos grandes produtores - estejam unidos conosco para alcançarmos nossos objetivos e assegurarmos o futuro da cotonicultura no estado líder em produção no Brasil", acrescentou.

A diretoria eleita é integrada ainda pelos seguintes associados: Alessandro Polato, Arilton Riedi e Evandro Dal Bem, como membros titulares do Conselho Fiscal; e Valdir Jacobowksi, Rudolf Thomas Maria Aernoldts e André Guilherme Sucolotti, como suplentes do Conselho Fiscal.