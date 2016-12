Alexandre Schenkel toma posse na presidência da Ampa para 2017/18

Assessoria Produtor rural Alexandre Schenkel tomou posse como presidente da Ampa para o biênio 2017/18

A diretoria da Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão (Ampa) para o biênio 2017/18 tomou posse nesta quinta-feira (8 de dezembro), em Cuiabá, num evento com a participação de aproximadamente 500 pessoas. Gustavo Viganó Piccoli transmitiu o cargo ao produtor Alexandre Pedro Schenkel numa solenidade que contou com a presença do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, do governador Pedro Taques, dos deputados federais Adilton Sachetti e Nilson Leitão (vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária), deputados estaduais e lideranças empresariais.

A importância da cotonicultura para a economia mato-grossense e a posição de Mato Grosso como o maior produtor de pluma do país foram enfatizadas em vários momentos da cerimônia. Em seu discurso, o ministro Blairo Maggi, primeiro presidente da Ampa, destacou o papel do amigo Cloves Vettorato, que foi um dos principais articuladores do Programa de Apoio ao Algodão de Mato Grosso (Proalmat), aprovado pelo então governador Dante de Oliveira, em 1997, dando início à escalada da produção algodoeira no estado, num modelo empresarial e mecanizado.

O Proalmat, que serviu de estímulo aos produtores pioneiros da década de 1990, foi lembrado em outros discursos da noite e foi o principal tema abordado pelo governador Pedro Taques, que fez questão de assinar ali o projeto de lei a ser encaminhado à Assembleia Legislativa nesta sexta, propondo a renovação do programa de incentivo à cotonicultura em Mato Grosso. "Assinei este projeto com a convicção de que, mesmo em momentos de crise, devemos criar oportunidades", argumentou Taques.

Em seu último discurso na qualidade de presidente da Ampa, Gustavo Piccoli fez um breve balanço da gestão de sua diretoria no biênio 2015/16, destacando a construção de cinco Centros de Treinamento e Difusão Tecnológica nas principais regiões algodoeiras de Mato Grosso e da Escola de Beneficiamento instalada em Rondonópolis, a ser inaugurada no início de 2017, a única do pais. Também enfatizou a instalação de biofábricas em alguns desses CTDTs visando à produção de bioinseticidas para controle das principais pragas e doenças do algodoeiro e a implantação do projeto Capacitação e Assessoria Administrativo-Financeira, oferecido aos associados da Ampa, visando a melhor gestão de suas propriedades. Ele elogiou "a determinação dos deputados federais e estaduais em defender os interesses do agronegócio, que repercutem diretamente em toda a sociedade'.

"Faço aqui um apelo aos governantes deste estado: incentivem quem trabalha e produz! A nossa atividade exige que estejamos sempre atentos e vigilantes. Geramos riquezas para toda a sociedade! Precisamos ser valorizados e incentivados para que continuemos no campo', afirmou.

O presidente empossado Alexandre Schenkel lembrou suas origens no Rio Grande do Sul e disse que sua presença ali representava a continuidade do sonho de seu pai Idécio (já falecido), que acompanhou em sua primeira viagem a Mato Grosso, em 1981. Falou sobre o seu primeiro contato com a cultura do algodão na fazenda da família, em Campo Verde, acrescentando que iniciou naquele momento a sua participação na Ampa. Ele elogiou o trabalho realizado por seus antecessores na direção da entidade e adiantou alguns dos principais desafios de sua gestão: melhorar a eficiência das biotecnologias utilizadas nas lavouras e também da energia utilizada em usinas de beneficiamento e outras indústrias do setor algodoeiro de Mato Grosso. "Hoje o custo da energia é alto e a qualidade nem tanto, o que traz prejuízos às máquinas", disse. Também enfatizou a importância da parceria com o governo.

Diretoria

A diretoria da Ampa no biênio 2017/18 é integrada ainda por Eraí Maggi Scheffer (vice-presidente), Paulo Sérgio Aguiar (1º secretário), Guilherme Mognon Scheffer (2º secretário), Sérgio Azevedo Introvini (1º tesoureiro), Cleto Webler (2º tesoureiro), Alexandre De Marco (presidente do Núcleo Regional Sul), Gustavo Pinheiro Berto (presidente do Núcleo Regional Centro), Romeu Froelich (presidente do Núcleo Regional Centro Leste), Orcival Gouveia Guimarães (presidente do Núcleo Regional Norte), José Milton Falavinha (presidente do Núcleo Regional Médio Norte) e João André Lopes Guerreiro (presidente do Núcleo Regional Noroeste).

O Conselho Fiscal da entidade no biênio 2017/18 será integrado por Alessandro de Souza Polato, Arilton Cesar Riedi e Evandro Dal Bem (como membros titulares), e por Valdir Roque Jacobowski, Rudolf Thomas Maria Aernoldts e André Guilherme Sucolotti (como suplentes). (Com Assessoria)