Amaggi inicia transição e terá Judiney Carvalho na presidência em 2018

Assessoria Presidência será ocupada pelo diretor geral da Amaggi Commodities, Judiney Carvalho

Prestes a completar 40 anos, a Amaggi passará por mudanças em sua Diretoria Executiva em 2017, as quais culminarão na sucessão de seu presidente, Waldemir Ival Loto, a partir de janeiro do ano seguinte. O cargo será ocupado pelo atual diretor geral da Amaggi Commodities, Judiney Carvalho, enquanto o atual presidente tomará posse de uma cadeira no Conselho de Administração.

Natural de Poxoréo (MT), Judiney é advogado e há 29 anos vem construindo uma sólida carreira na companhia, onde também já ocupou, entre outras funções, o cargo de diretor administrativo financeiro.

As mudanças foram anunciadas nesta sexta (09) pelo presidente do Conselho de Administração, Pedro Jacyr Bongiolo, por meio de carta e comunicados oficiais a colaboradores, clientes, parceiros e instituições com as quais a companhia se relaciona.

Mudanças

Conforme o planejamento do processo de sucessão, o ano de 2017 será de transição na Diretoria Executiva: em janeiro, Judiney Carvalho assumirá o cargo de vice-presidente da empresa, posição que ampliará a abrangência de sua gestão. Concomitantemente, o cargo deixado por Judiney passará a ser ocupado pelo atual diretor de vendas da Amaggi Commodities, Gunnar Nebelung.

A partir de janeiro de 2018, Waldemir – que já acumula 27 anos de experiência na companhia, sendo os últimos cinco na Presidência - assumirá uma cadeira no Conselho de Administração, sendo substituído definitivamente na Presidência por Judiney Carvalho.

De acordo com o presidente do Conselho, Pedro Jacyr Bongiolo, estas mudanças têm como premissa o reconhecimento das experiências e dos resultados obtidos pelos profissionais da companhia. Deste modo, o remanejamento também expressa, segundo ele, a confiança do Conselho na alta direção e em todos os mais de cinco mil colaboradores. “Além disso, fazemos questão de iniciar uma transição tranquila e transparente, para que continuemos crescendo de forma sustentável, com respeito às comunidades onde atuamos, ao meio ambiente e a todos os nossos stakeholders”, declarou o presidente do Conselho. (Com Assessoria)