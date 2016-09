Ampa comemora 19º aniversário e inaugura 4º centro de treinamento

Assessoria Unidade é 4ª inaugurada no Estado em menos de ano; Sorriso, Rondonópolis, Campo Verde têm CTDT

A Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão (Ampa) completou 19 anos nessa sexta (16) e celebrou a data inaugurando o Centro de Treinamento e Difusão Tecnológica (CTDT) em Campo Novo do Parecis. O local tem mais de 30 hectares, sendo 2,6 mil m² de área construída e visa atender a uma demanda dos produtores associados à Ampa por mão de obra qualificada.

Esta unidade é a quarta inaugurada no Estado em menos de um ano. Os municípios de Sorriso, Rondonópolis, Campo Verde já contam com um CTDT. Até o final deste ano, mais uma unidade será instalada em Sapezal.

Para o presidente da Ampa, Gustavo Piccoli, foi uma honra comemorar o 19º aniversário da Ampa na cidade, que foi o berço da moderna cotonicultura, hoje praticada no cerrado mato-grossense. “Foi aqui, na fazenda Itamarati Norte, do empresário Olacyr de Morais, que foram iniciadas as pesquisas que contribuíram para que Mato Grosso se tornasse o maior produtor de fibra do Brasil", lembra.

Segundo ele, o desenvolvimento da variedade ITA 90, em parceria com a Embrapa Algodão, foi o começo de uma história, que contou com o empreendedorismo de outros produtores e culminou com a fundação da Ampa em 16 de setembro de 1997, visando a superação de problemas enfrentados nas lavouras que sinalizaram a necessidade de investimentos em pesquisas e a importância da união de todos.

Para a realização desse projeto, a Ampa e o Instituto Mato-grossense do Algodão (IMAmt), órgão responsável por sua execução, contam com apoio financeiro do Instituto Brasileiro do Algodão (IBA) e de várias instituições parceiras. Na oportunidade, foi firmada uma parceria com o Senar-MT, que responderá pela maior parte dos treinamentos e cursos oferecidos em alguns Centros.

O Núcleo Regional de Campo Novo, Médio Norte, inclui os municípios de Brasnorte, Diamantino, São José do Rio Claro e Tangará da Serra, que respondem hoje por cerca de 107 mil hectares de um total de aproximadamente 612 mil plantados em Mato Grosso na safra 2015/16.

A região de Campo Novo do Parecis tem como forte característica a diversidade de culturas de segunda safra: além do algodão, os produtores cultivam milho, milho pipoca, girassol e gergelim.