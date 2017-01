Apesar de ano ruim, renda no campo aumenta mais de R$ 1 bi no Estado

Reprodução Produtores do Estado conseguiram R$ 72,5 bilhões em 2016 contra R$ 71,4 bilhões do ano retrasado

O Valor Bruto de Produção (VBP) da agropecuária em Mato Grosso registrou um aumento de pouco mais de R$ 1 bilhão no ano passado em relação a 2015. Os produtores do Estado conseguiram R$ 72,5 bilhões em 2016 contra R$ 71,4 bilhões do ano retrasado.

Os dados foram divulgados pelo Ministério da Agricultura (Mapa) na última sexta (13). O crescimento de Mato Grosso contrapôs a queda registrada no país. O VBP brasileiro em 2016 ficou em R$ 527,9 bilhões, enquanto no ano anterior o balanço ficou em R$ 537,4 bi.

O valor VBP, que desconta inflações e outros impostos, registra o preço médio recebido pelos produtores agropecuários dentro dos estabelecimentos rurais. Em outras palavras, da porteira para dentro.

Os números foram bons mesmo com as perdas em sete das onze principais culturas de Mato Grosso. O saldo foi puxado principalmente pelo crescimento na agricultura, que saltou de R$ 55,3 bilhões em 2015 para R$ 57,2 bilhões no ano passado.

Nas lavouras, a produção que mais registrou aumento foi a da uva. Calculada em R$ 2,5 milhões em 2015, os produtores da fruta conseguiram um VBP de R$ 4,7 milhões no ano passado, um aumento de aproximadamente 80%. A mamona e a banana também decolaram no quesito, com aumentos de 78% e 51%, respectivamente. Do outro lado, os maiores recuos aconteceram com o amendoim e o tomate, que tiveram quedas aproximadas de 62% e 61%.

Como esperado, o valor do VBP na agricultura foi puxado pela soja, algodão e o milho, as três principais culturas do Estado. A oleaginosa terminou o ano com um rendimento de R$ 32,2 bilhões, enquanto o cereal ficou com R$ 10 bilhões e o algodão com R$ 11,8 bilhões. Dos três, somente o milho registrou uma queda em relação ao ano anterior, que foi de quase R$ 1 bilhão.

Pecuária

Em contraponto ao caso da agricultura, a pecuária no Estado registrou uma retração. Enquanto há dois anos os produtores haviam conseguido um valor de R$ 16 bilhões no VPB, o ano de 2016 rendeu R$ 15,3 bilhões.

Os bovinos continuaram como a maior produção de Mato Grosso e tiveram rendimento de R$ 10,8 bilhões, deixando na segunda colocação o frango com R$ 2,3 bilhões.

Das cinco criações, três tiveram queda. Bovinos, suínos e leite registraram um encolhimento de 6,21%, 5,18% e 8%, respectivamente. Enquanto isso, frango e ovos tiveram aumentos modestos de 0,98% e 1%.