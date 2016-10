Apesar de melhorar nota, aeroporto Marechal Rondon segue pior do país

Gilberto Leite Pesquisa aponta que aeroporto que atende à capital de MT foi 2º que mais cresceu no trimestre

Mais uma vez o Aeroporto Internacional Marechal CÂndido Rondon, localizado em Várzea Grande, foi eleito o pior do país. Apesar do terminal ter recebido sua segunda melhor nota de “Satisfação Geral” na séria histórica - 3,55 - continua com a última posição do ranking entre os 15 aeroportos mais movimentados do Brasil.

Os dados são referentes à pesquisa trimestral do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, divulgada nesta semana. Segundo o relatório, do 3º trimestre, a maior nota no terminal foi 4,40 para a cordialidade e prestatividade dos funcionários do check-in. O tempo de fila na inspeção de segurança recebeu a nota de 4,28 e a limpeza com 3,98.

O documento ressalta que desde julho, o aeroporto desfruta de novas salas de embarque doméstico e de embarque remoto. A obra é parte da nova infraestrutura prevista por convênio com o governo do Estado. Entre as benfeitorias, estão a melhoria do fluxo operacional do terminal e a diminuição das filas de raio-x.

A pesquisa aponta também que o terminal da capital mato-grossense foi o segundo que mais cresceu no trimestre, em comparação com o mesmo período do ano passado, cerca de 8%.

O levantamento é realizado desde 2013 e tem como objetivo principal medir a satisfação dos viajantes. Para estes resultados, foram entrevistados 775 usuários entre os meses de julho e setembro. Ao todo são verificados 38 indicadores de serviços, atendimento, infraestrutura e gestão aeroportuária.