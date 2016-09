Mapa Novacki questionou técnicos do Inmet sobre viabilidade de criação do aplicativo

O produtor mato-grossense é acostumado a ficar de olho no céu especialmente no período do plantio. Para ajudar neste monitoramento que impacta diretamente na produtividade das lavouras, o ministro do Mapa, Blairo Maggi quer criar um aplicativo sobre a previsão do tempo voltado para o setor produtivo.

Em visita à sede do Inmet (Instituto nacional de Meteorologia), o ministro interino da pasta, Eumar Novacki, nessa quinta (1), e questionou aos técnicos do órgão sobre a possibilidade de desenvolver o programa. O diretor do Instituto, Francisco de Assis Diniz, assinalou de forma positiva e disse que o órgão possui técnicos capacitados para desenvolver o aplicativo.

Na oportunidade, Francisco apresentou o sistema ao ministro interino e disse que o Inmet possui informações precisas sobre o tempo que podem ajudar bastante aos agricultores. A ideia é que os agricultores possam acessar, por meio do celular, informações sobre a temperatura, previsão de chuvas, umidade do ar, solo, entre outros dados disponíveis no Inmet de forma simples e rápida.

O ministro interino confirmou ainda que a intenção do Mapa é fortalecer o Inmet, pois é um órgão fundamental para o setor produtivo e revelou que para viabilizar alguns projetos irá propor parcerias. “Em um momento de crise como esse temos que ser criativos. Vamos procurar as associações e federações do agronegócio e tentar firmar parcerias que possibilitem a melhoras ao órgão”.