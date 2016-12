Após ano complicado, setor agro em MT espera retomada do crescimento

Assessoria Valor Bruto de Produção da soja poderá alcançar quase R$ 33 mi no próximo ano, o que representaria aumento de 14% em relação a 2016; milho também deverá ter ganhos devido a cotações e supersafra

Após um ano de 2016 que registrou quedas na produção de grande parte das culturas que são cultivadas em Mato Grosso, alguns setores do agronegócio esperam uma retomada no crescimento para 2017. Os avanços são aguardados principalmente nas duas principais culturas do Estado, soja e milho, que contam com uma previsão de supersafra.

O atual presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato), Rui Prado, disse que 2016 foi um ano complicado e que, por causa das melhoras gradativas no país, existe a esperança de que o próximo ano seja de recuperação das perdas.

O balanço acerca da estimativa para 2017 foi apresentado na manhã desta quarta (14) pelo gestor de análise de mercado do Imea, Ângelo Luís Ozelame. Todos os apontamentos levaram em consideração as produções parciais do mês de dezembro.

A expectativa para a soja é que no próximo ano aumentem os números de exportações pelo eixo norte do país e que Mato Grosso tenha uma alta na produtividade. Com isso, o Valor Bruto de Produção (VBP) deve ganhar um acréscimo. “Nós estamos fazendo essa safra com muita preocupação, com muita cautela, com muito cuidado e de olho em tudo o que pode acontecer, tanto do ponto de vista climático quanto do ponto de vista de mercado”, lembrou Rui.

O Valor Bruto de Produção (VBP) da soja poderá alcançar quase R$ 33 milhões no próximo ano, o que representaria um aumento de 14,8% em relação a 2016. Ângelo também explicou que a semeadura antecipada foi beneficiada por algumas chuvas registradas em setembro. Por causa desse e outros fatores, é esperada uma produtividade de 54 sacas por hectare.

O milho deverá ter ganhos, segundo o estudo do Imea, por causa de possíveis cotações menores, uma supersafra, que está estimada para alcançar 94 sacas por hectare e ainda uma produção total de 25 milhões de toneladas. “Como na soja, nós tivemos uma semeadura antecipada, isso acabou melhorando a janela ideal para se fazer a semeadura do milho. Então o Estado tem potencial para semear em torno de 4,3 milhões de hectares dentro da janela ideal, ou seja, até o mês de fevereiro”, pontuou o gestor do Imea.

Se as expectativas dos produtores forem correspondidas, o milho deve ter um ganho de 26,5% no VBP, a maior entre as culturas agrícolas.

A pecuária, de maneira geral, poderá ter melhora na oferta de animais, já que existe uma expectativa de evolução na demanda interna e um fortalecimento das negociações com o mercado externo. Além disso, o relatório aponta que existe uma mudança no ciclo da pecuária e que a tendência é que os números de animais aptos para o abate aumentem em Mato Grosso.

“A gente percebe que existe uma expectativa de abater um pouco mais de animais. Mas a gente precisa de uma evolução da demanda interna. O Brasil precisa começar a reagir para que a gente consiga começar a consumir a carne bovina para que se equilibre esse aumento de oferta para ter um pouco mais de demanda e uma consequente queda nos preços”, pontuou Ângelo.

Apesar da boa expectativa, o VBP da pecuária deve aumentar somente 1,9% no próximo ano, saltando de R$ 14 milhões para R$ 14,4 milhões.

Cautela

Apesar da esperança para o próximo ano, o presidente da Famato revelou que questões como a armazenagem dos grãos será uma das preocupações do setor. Ele não descartou a possibilidade da produção ficar a céu aberto, como já havia dito o presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja), Endrigo Dalcin.

Além disso, ele comentou, ainda, que a reforma tributária do governo estadual deve deixar as associações que representam os setores atentas. Ele comentou que esteve na última terça (13) em uma reunião na Assembleia, em Cuiabá, debatendo sobre o tema. “Nós sabemos o quanto de impostos pagamos. Mais de 50% do ICMS [Imposto sobre circulação se mercadorias e serviços] arrecadados pelo Estado de Mato Grosso vem do agronegócio. Nós contribuímos muito com o Estado”, argumentou.

Ele afirmou que dois pontos do texto ainda preocupam os produtores. Um deles é a proposição de aumento do ICMS na movimentação do boi em pé, que hoje é de 7% e poderia aumentar a 12%. A segunda é o aumento da alíquota da energia elétrica que poderá subir para o meio rural.

“Tem muita gente que precisa conservar o seu leite lá na propriedade e se subir essa energia vai dar problema, sim, para o pequeno produtor que é a grande maioria dos produtores. Nós não concordamos com isso”, disse.

Sobre o aumento da alíquota do boi em pé o presidente disse que, se acontecer, irá “beneficiar somente uma grande cadeia de frigoríficos que tem aqui no Estado e não vai beneficiar nem o Estado de Mato Grosso e nem o produtor rural”.