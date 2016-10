Após dez anos, Censo Agropecuário pode voltar a ser realizado em 2017

Assessoria Censo Agropecuário foi realizado há dez anos; em 2006, havia 5,1 milhões de estabelecimentos

A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado aprovou R$ 1,825 bilhão em emendas ao Orçamento 2017, em reunião nesta quarta (19). Entre elas, o relator das emendas, senador Roberto Muniz, acatou uma emenda para viabilizar a execução do Censo Agropecuário 2017, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Para o senador, o Censo é um instrumento estratégico do Brasil. "É uma demanda dos produtores e dos organismos que trabalham no setor agropecuário. É através da contagem do IBGE que se faz um planejamento para um estado brasileiro, isso tem impacto direto no crédio e em programas como o Garantia de Safra", destaca.

Do montante aprovado nas emendas, a maior parte, R$ 1,156 bilhão, é destinada a execução do Censo. No entanto, a presidente da CRA, senadora Ana Amélia lembrou que é a Comissão Mista de Orçamento (CMO) que definirá se acata a emenda e qual o valor a ser alocado no Orçamento, atualmente em discussão no Congresso.

O restante dos valores das emendas será investido ao fomento do setor agropecuário do Ministério da Agricultura (R$ 180 milhões). em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para a agropecuária da Embrapa (R$ 150 milhões) e na implementação da Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura (R$ 250 milhões).

Para as emendas de remanejamento se destinam ao desenvolvimento do Associativismo Rural e do Cooperativismo do Ministério da Agricultura, cerca de R$ 37 milhões serão investidos e R$ 1,8 milhão na ampliação e melhoria da capacidade armazenadora da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

O último Censo Agropecuário foi realizado há dez anos. Em 2006, havia 5,1 milhões de estabelecimentos e destes, quase 4 milhões eram de baixa renda e extrema pobreza, com agricultores excluídos da dinâmica tecnológica. Para o pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), José Eustáquio Vieira Filho, ter essas estatísticas atualizadas ajuda o Estado a entender o problema, estudar formas de minimizá-lo e, consequentemente, aumentar a produção agrícola.