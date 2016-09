Após mortes, objetivo é a expansão, sanidade e modernização de aviários

José Medeiros Prefeitura negocia com o Governo do Estado a aquisição de área que abrigará cerca de 20 aviários

Aviários de Nova Marilândia terão apoio da BRF - Brasil Foods para modernização e expansão dos empreendimentos no município. O anúncio foi feito pelo vice-presidente de Operações do grupo, Hélio Rubens Júnior, durante visita aos empresários locais na última semana. Ocorre que há mais de dois meses os aviários estão interditados após notificação do Indea em razão do alto número de morte de animais, que apresentaram sinais clínicos indicativos de doenças respiratórias e/ou nervosas.

A maior parte dos animais encontrados com estes sintomas estavam especificamente em aviários que fornecem frangos para a BRF. Em nota, o Indea explica que o município precisou passar por uma varredura, visando à sanidade animal. Durante o monitoramento, a movimentação de aves foi suspensa e está sendo liberada para abate com o acompanhamento de técnicos do Instituto.

Para reverter esta situação, a prefeitura em parceria com a Associação dos Avicultores de Nova Marilândia (Avimar) e a BRF estão realizando a retirada da cama de frango e trocando as telas dos aviários para dar início a desinfecção dos barracões. Só após estes procedimentos será liberado o alojamento de aves. A Associação estima que o período de interdição deve gerar um prejuízo aos avicultores na ordem de R$ 3 milhões.

Além do vice-presidente da BRF, outros diretores estiveram presentes e puderam conferir de perto as instalações da União Avícola Agroindustrial. Na oportunidade, acompanharam o abate na unidade e seguiram visitando outros aviários, conhecendo a forma que é feita a integração e o processo de readequação dos aviários existentes.

Com operações comerciais em vários países e trabalhando para garantir novos mercados, a BRF quer expandir a atuação em Nova Marilândia, dobrando a produção em pouco tempo, com a habilitação do frigorífico para exportação de frango para a China e outros mercados asiáticos.

Segundo Hélio Rubens, a planta da União Avícola está em pé de igualdade com outras mundo afora, possuindo um modelo diferenciado, desde as condições oferecidas aos funcionários à tecnologia existente para a realização dos trabalhos. “Estamos com projetos ousados pelo mundo todo, mas fiquei surpreso ao conhecer o frigorífico de Nova Marilândia. A estrutura e a forma que é feita a integração na cidade me deixaram satisfeito”, avalia.

Em conversa com lideranças políticas da região, o vice-presidente assegurou a liberação de novas integrações na cidade, com a construção de modernos aviários. Para o prefeito Wener Santos, a sinalização positiva da BRF encurta caminhos e facilita os trâmites para o início dessas operações. Ele afirma ainda que a prefeitura já está em negociação com o Governo do Estado para a aquisição de uma área que abrigará cerca de 20 aviários que não poderão mais alojar no local que estão hoje, e também contemplar outras famílias que aguardam essa oportunidade.