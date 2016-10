Após pressão, Legislativo cria frente parlamentar em defesa do comércio

AL-MT Frente Parlamentar foi homologada após pedido da Fecomércio a Oscar Bezerra

Após constante pressão do setor comerciário, será criada na Assembleia a Parlamentar do Setor Produtivo, que visa atender às necessidades do empresariado mato-grossense, especialmente no que se refere à suspensão do Decreto 380. A Frente Parlamentar foi homologada no último dia 18, após pedido formal encaminhado pela Fecomércio, em agosto, ao deputado Oscar Bezerra.

Para o deputado, o atual contexto de crise econômica, requer atenção especial diferenciada para o setor produtivo, pois o comércio é responsável por 61,6% e o setor de serviços por 23% da arrecadação do ICMS, principal imposto estadual, conforme dados da Secretaria de Estado de Fazenda referentes ao 1º bimestre de 2016. “Nosso trabalho é defender os interesses da classe empresarial de Mato Grosso e poder implantar também o sistema Renalegis, onde a equipe jurídica da Fecomércio acompanha via internet todos os projetos de lei do Legislativo estadual e municipal que possam afetar o comércio”, destacou.

A Frente também irá mediar a implantação ou não, do Decreto 380, previsto para entrar em vigor em 1º de janeiro. A medida busca alinhar a legislação tributária do Estado às regras da legislação nacional no que se refere ao ICMS. O Imposto deixará de ser cobrado por carga média em função do Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE) e passará a ser por produto, sem aumento da carga tributária conforme ressalta o governo estadual.

Para o presidente da Fecomércio, Hermes Martins, o Decreto não oferece garantias técnicas de que o novo modelo de tributação não irá elevar a carga de impostos sobre os comerciantes. Ele considera uma vitória a criação da Frente Parlamentar. “É um braço do comércio no legislativo. Sabemos que são as leis que regem a maneira que vamos lidar com nossas empresas, e para que os negócios prosperem, são necessárias leis que favoreçam esse crescimento econômico”.

Segundo o advogado tributarista Homero Marchezan, que representa a Fecomércio, o Decreto 380 seria prejudicial aos empresários, uma vez que, dependendo da modalidade das aquisições de mercadorias, se são sujeitas ou não à substituição tributária, teriam que antecipar o recolhimento de impostos ou “pagar duas vezes”.

“É um ônus que representa prejuízo absoluto. Se estamos vivendo uma crise em que o consumo caiu e a inadimplência aumentou como podemos ter uma política tributária que irá aumentar o preço dos produtos, que irá descapitalizar os empresários”, questiona.

Mato Grosso é o único Estado brasileiro que ainda não trabalha com o modelo proposto pelo governo Taques. A mudança busca corrigir anomalias do atual regime tributário estadual, como a fixação de diferentes alíquotas para o mesmo produto, resultando em concorrência desleal ao privilegiar alguns em detrimento de outros, conforme informações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

De todo modo, a Frente Parlamentar é mais um meio para tentar barrar de uma vez por todas o Decreto 380, que caso entre em vigor, poderá ser revogado ou suspenso por meio de um decreto do Legislativo. “A Frente também pode contribuir para que essa mudança não ocorra. Mas se ocorrer ela poderá ser revogada por meio de um decreto do legislativo ou por meio de decisão judicial e para isso, estamos preparando uma ação direta de inconstitucionalidade para ser proposta no Tribunal de Justiça”, finaliza Marchezan. A frente parlamentar será implantada na próxima segunda (7), às 14 horas, que terá Oscar Bezerra como coordenador-geral, e os deputados Janaína Riva (PMDB), Carlos Avalone (PSDB), Sebastião Resende (PSC), José Domingos Fraga (PSD) e Dilmar Dal Bosco (DEM) como demais membros.