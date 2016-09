Aprosoja leva produtores de MT para conhecer realidade agrícola dos EUA

Assessoria Produtores visitaram o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) para conhecer sobre o mercado de soja e milho, gestão de riscos, política americana, registro de agroquímicos e logística

Conhecer novas tecnologias, a gestão da produção e das propriedades e desmistificar a realidade agrícola norte-americana. Esses foram os principais objetivos cumpridos durante a Missão Estados Unidos, organizada pela Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja).

Realizada entre os dias 27 de agosto a 4 de setembro, 21 produtores do estado tiveram oportunidade de conhecer Washington DC, capital do país; Des Moines, capital do estado de Iowa, onde foi visitada a feira Farm Progress Show; e a cidade Omahana, no estado de Nebraska. Este foi o oitavo ano da missão aos Estados Unidos, que é o maior produtor de grãos do mundo.

“Um dos pontos cruciais, ao meu ver, foi o de tirar um pouco o mito de que os produtores por lá não têm problemas e vivem um "mar de rosas". Se de um lado eles têm como pontos positivos a estruturação e a renovação de máquinas de formas mais ágeis, a agilidade no plantio e colheita, e a logística, com ferrovias, hidrovias e rodovias funcionando perfeitamente, por outro eles têm muito arrendamento, uma janela muito curta e problemas graves com o meio ambiente”, avalia o segundo diretor administrativo da Aprosoja, Sérgio Triches.

Entre os problemas de sustentabilidade, Triches cita o fato de os produtores por lá ainda utilizarem muito nitrogênio líquido no solo, o que tem como principal reflexo a contaminação do lençol freático.

Sobre arrendamento, o diretor explica que entre 25% a 30% dos produtores norte-americanos são donos de suas propriedades, um índice considerado baixo. No caso de Mato Grosso, por exemplo, 73% dos produtores são proprietários das áreas que produzem. Os dados são da Aprosoja. “Eles nos informaram que o hectare pode chegar a 25 mil dólares para compra e é exatamente por isso que grande parte arrenda”, comenta Triches.

Tecnologia - Também da diretoria da Aprosoja, o segundo vice-presidente da Região Oeste, José Guarino Fernandes, afirma que um dos pontos mais positivos é ver de perto a tecnologia utilizada pelos Estados Unidos na agricultura.

Pela quarta vez no país, Guarino afirma que cada visita é um avanço. “Cada ano que a gente visita, vê uma inovação. O impacto é grande. O ponto principal é que esse aumento de tecnologia reflete diretamente em um aumento da produção e produtividade no país. Pra gente, é importante para conhecimento”, diz.

Política Agrícola

Pela primeira vez em uma Missão Estados Unidos, a produtora rural de Jaciara e delegada da Aprosoja, Leila Raquel Rugeri, citou como um dos principais aprendizados entender a relação entre política e agricultura no país.

“Poder ir até Washington foi um diferencial da viagem. Tanto pela cidade ter uma história rica, como por podermos ter entendido que a representatividade do agronegócio dentro da política já é tradicional por lá. Com isso, percebemos que estamos indo no caminho certo quando temos, por exemplo, uma Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) por aqui”, define.

Para Leila, a Missão serve como um incentivo para colocar em prática o que foi visto na viagem. “A gente volta renovado. Foi interessante ver que os problemas deles não são tão diferentes dos nossos, que tem coisas, inclusive, que estamos à frente, como a produção sustentável. Depois da viagem, com certeza voltamos com uma vontade de melhorar o que já vem sendo feito. O que vimos por lá, as preocupações em relação a preço e mercado, faz com que a gente pondere e analise melhor os nossos gastos. A experiência foi muito positiva”.

Além de fazerem um city tour por Washington DC e conhecerem memoriais da Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, Guerra da Corea, e dos presidentes Lincoln Jefferson, Roosevelt, os produtores visitaram o USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos.

No local, os participantes puderam conhecer um pouco mais sobre o mercado de soja e milho, biotecnologia, gestão de riscos na agricultura, política americana, registro e monitoramento de agroquímicos e logística. (Com Assessoria)