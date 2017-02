Aprosoja monitora lavouras após chuvas em Campo Novo do Parecis

Com fortes chuvas desde dia 9, partes da cidade alagaram e houve prejuízo em propriedades rurais

A situação do município de Campo Novo do Parecis, na região Oeste de Mato Grosso, começa a ser monitorada nesta terça (14) por um Veículo Aéreo Não-Tripulado (Vant), da GeoSan. Espécie de drone com três câmeras acopladas, o equipamento foi contratado pela Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso (Aprosoja) e sobrevoará as lavouras e principais rodovias da região.

Com fortes chuvas desde o dia 9 de fevereiro, partes da cidade ficaram alagadas e também houve prejuízos em algumas propriedades rurais. De acordo com o gerente de Defesa Agrícola da Aprosoja, Thiago Moreira, em três dias choveu quase o previsto para todo o mês de fevereiro.

“O volume acumulado entre os dias 9 a 14 de fevereiro foi de 253,4 milímetros, segundo a estação meteorológica do Centro de Aprendizagem e Difusão (CAD) de Campo Novo do Parecis. Só para se ter uma ideia, a média dos últimos 30 anos, de acordo com o Inmet, para o munícipio durante todo o mês de fevereiro é de 275 milímetros. Devido a esse volume, não houve escoamento dentro da cidade, fazendo com que houvesse alagamentos e alguns pontos na zona rural apresentaram erosão, além de prejuízos também nas lavouras e em estradas vicinais. Exatamente para se fazer uma avaliação dos reflexos dessas chuvas, o Vant começou a operar hoje”, explica.

Conforme a coordenadora da Comissão de Defesa Agrícola da Aprosoja, Roseli Giachini, o aparelho alcança até dois mil metros de altitude e as três câmeras possibilitam imagens com ótima precisão. “Diariamente serão feitos relatórios parciais e, ao fim da semana, teremos um relatório final sobre os principais pontos afetados. O objetivo é que, a partir deste levantamento, tenhamos o retrato do cenário atual e, assim, teremos subsídios para tomarmos os próximos passos”. (Com Assessoria)