Arrecadação de MT com exportação de carne bovina cai 15% em 2016

Assessoria MT negociou 176 milhões de dólares de carne desossada de bovino fresca ou refrigerada em 2016

Mato Grosso registrou uma arrecadação 15% menor no ano passado, em relação a 2015, na exportação de carne bovina. Nesse quesito, estão juntos dois tipos específicos de carne, a desossada congelada e a desossada fresca ou refrigerada. Os dados são do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic).

No ano passado, Mato Grosso exportou 211,6 mil toneladas desses dois tipos de carne e conseguiu uma renda de 888 milhões de dólares. Em 2015, saíram do Estado 228,5 mil toneladas, negócio esse que rendeu pouco mais de 1 bilhão de dólares. As quedas foram de 7,43% na pesagem e 15% no saldo financeiro.

Apesar da diminuição no número geral, houve registro de melhora na exportação especificamente de um dos tipos do produto. Em relação a carne desossada de bovino fresca ou refrigerada, Mato Grosso negociou 176 milhões de dólares no ano passado, enquanto no ano anterior haviam sido 139 milhões. A diferença representa um aumento de 26,79%.

Em peso, os valores saltaram de 22,3 mil toneladas em 2015 para 30,4 mil toneladas no ano passado. A participação do item específico na balança comercial de Mato Grosso saltou de 1,06% para 1,40%.

No caso da carne desossada de bovino congelada houve uma retração, o que acabou fazendo o saldo do Estado piorar nesses dois anos. Em 2016 foram exportados 712 milhões de dólares do alimento, enquanto no ano anterior foram 907,4 milhões. Nesse caso, o recuo foi de 21,53%.

Levando em consideração a pesagem, o tipo de carne caiu de 206,2 mil toneladas exportadas em 2015 para 181,1 mil toneladas em 2016. De acordo com o balanço do Ministério, esse produto em especial é o 5º mais negociado por Mato Grosso, e sua participação na balança acabou caindo de 6,94% para 5,66%.

Balança Comercial

O estado de Mato Grosso registrou pouca variação entre 2015 e 2016 na balança comercial. No ano passado, a unidade federativa fechou com US$ 11,4 bilhões de superávit, enquanto em 2015 o saldo ficou em US$ 11,7 bilhões.

No ano passado, os três principais produtos exportados pelo estado foram a soja (US$ 5,6 bilhões), o milho em grão (US$ 2,4 bilhões) e o bagaço e outros resíduos sólidos do extrato do óleo de soja (US$ 1,3 bilhão).

Os destinos mais comuns das exportações de Mato Grosso em 2016 foram a China, que comprou US$ 3 bilhões em produtos; o Irã (US$ 884 milhões) e os Países Baixos (US$ 764 milhões). Desses, somente a China registrou queda no volume de exportações, cerca de 3%.

Os Estados Unidos foram o país de que o Estado mais comprou, acompanhando a posição de Cuiabá. Foram US$ 204 milhões em produtos que chegaram de lá, enquanto outros US$ 167 milhões vieram do Canadá e outros US$ 121 milhões vieram da Bielorrússia, completando os três principais. O volume de produtos importados só cresceu dos Estados Unidos, em 14,45%.

Os principais produtos importados pelo Estado foram o cloreto de potássio (US$ 453 milhões), adubos e fertilizantes minerais (US$ 174 milhões) e uréia (US$ 141 milhões).

