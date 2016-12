Atingido pela crise, bar Tom Choppin tem última semana de atendimento

Reprodução Bar referência de música MPB, Tom Choppin vinha passando por dificuldades financeiras e havia reduzido número de funcionários na tentativa de se manter no mercado; melancolia marca despedida

Considerado bar referência para os amantes da Música Popular Brasileira em Cuiabá, o restaurante Tom Choppin encerra oficialmente suas atividades, diz nota publicada pela administração do lugar em seu perfil na mídia social Facebook.

O palco do Tom Choppin já recebeu nomes como Belchior, Moraes Moreira, Guilherme Arantes, MPB4, Renato Teixeira, Flávio Venturini, Demônios da Garoa, Renato e Seus Blue Caps e vários outros. Mesmo assim, o bar vinha passando por dificuldades financeiras e havia reduzido seu número de funcionários na tentativa de se manter no mercado.

Não deu. A nota publicada começa em tom melancólico, lembrando, “às vezes, a realidade é mais forte que os sonhos(...). Infelizmente, hoje somos obrigados a fazer um comunicado que jamais gostaríamos de fazer”. Foram quase vinte anos de funcionamento a serem resumidos em quatro dias, entre 20 e 23 próximos.

O bar já foi tema de matérias em vários jornais e outros veículos da capital, inclusive este RDNews. Era elogiado por frequentadores assíduos, habituais e pelos músicos que lá tocavam, sempre lembrando a qualidade do equipamento de som oferecido a músicos e público. Lembrado sempre como ambiente de bom gosto e divertido, começou a sofrer com queda de clientes cada vez maior, ano após ano.

Como nunca foi muito barato, sentiu forte a crise econômica na qual o país está chafurdando. Famoso pelos pratos à la carte, cedeu à onda de rodízios dos outros bares da Capital durante a semana. Sem muito resultado, passaram a abrir somente nos finais de semana, já com equipe reduzida.

“(...) Enquanto tivemos forças, lutamos e sonhamos. (...)

De 20 a 23 de dezembro de 2016 estaremos vivendo a última semana de funcionamento do Tom Choppin. Em razão disso convidamos a todos para celebrar esse momento único. Vamos nos despedir em alto astral, pois como disse Vinicius de Moraes ‘no entanto é preciso cantar e alegrar a cidade’. Assim, nestas últimas quatro (04) noites, de terça a sexta-feira, o Tom Choppin vai oferecer o que sempre apresentou nestes quase 18 anos de atividades: alegria, carinho, dedicação, simpatia e amor. Sentimentos que deram ao bar um reconhecimento que nos surpreendeu, fortaleceu e acariciou nossos corações.

Queremos agradecer a todos que ajudaram a escrever as páginas da nossa história. Uma história com mais de cinco mil noites pontilhadas de felicidade, encontros, bate papo, amores, amizades, confraternizações e shows inesquecíveis. Apresentações que mostraram que Gonzaguinha estava certo ao dizer ‘viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz’.

Aos novos e velhos amigos, colaboradores e fornecedores, nosso MUITO OBRIGADO por essa aventura maravilhosa. E, lembrando Carlos Drummond de Andrade, ‘que de tudo fica um pouco’, temos a certeza de que ficará um pouco do Tom Choppin em cada um de nós. Afinal, como o maestro TOM JOBIM, escreveu, musicou e cantou, nosso ‘boteco’ foi e sempre será ‘promessa de vida no teu coração’. Aproveitamos para desejar um lindo Natal e um Ano Novo com mais decência política e menos corrupção. Abraços e até breve”.