Azul inaugura voo comercial Cuiabá-Barra do Garças com lotação máxima

Com lotação máxima, a Azul Linhas Aéreas inaugurou nesta segunda (7), o seu voo comercial Cuiabá a Barra do Garças. O ato marcou também a inauguração das obras de revitalização do aeroporto Piloto Bub, executadas pelo Governo do Estado e prefeitura. O voo inaugural pousou no aeroporto às 13h44, e entre os passageiros estavam os secretários Luiz Carlos Nigro, Adjunto de Turismo, Eduardo Moura, Ager e o deputado federal Fábio Garcia, e os estaduais, Max Russi e Baiano Filho.

O primeiro voo da Azul foi recepcionado no terminal de embarque e desembarque pelo prefeito Roberto Farias, vereadores e convidados que ocuparam as dependências do aeroporto para o retorno de uma linha aérea desativada há 15 anos. Os passageiros que desembarcaram no voo inaugural foram recebidos ao som da banda municipal de música.

Além do voo inaugural da Azul, o ato marcou também a entrega das obras de revitalização do aeroporto de Barra do Garças, onde foram investidos mais de R$ 3 milhões com a sinalização da pista, readequação do terminal de embarque, construção da cerca operação, aquisição de um caminhão de combate a incêndio e do raio X do sistema de segurança e atendimento de cerca de 300 ocorrências da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

“Graças ao Programa Voe MT, aprovado pela Assembleia Legislativa, ao esforço do governador Pedro Taques e da prefeitura de Barra do Garças, a cidade volta a ser interligada ao restante do país por uma linha aérea. Essa união vai permitir que o município atraia novos investidores e fomente o turismo regional, gerando emprego e renda para Barra e região”, disse o secretário Luiz Nigro, que representou o governador Pedro Taques no ato.

Para o prefeito Roberto Farias, o voo da Azul era um marco na história de Barra do Garças. “Desde quando assumimos, em 2013, trabalhamos para a retomada dos voos comerciais com a Capital. Hoje, a união município e Estado torna esse sonho uma realidade e incluir Barra no roteiro das linhas aéreas que, com certeza, vai implementar o trade turístico, atrair investidores e trazer novas indústrias para a cidade”, destacou.

Horários

Segundo Ronaldo Veras, representante da diretoria da empresa Azul, os voos serão diários de domingo a sexta, com saída de Cuiabá às 12h37 e chegada prevista para as 13h52 em Barra do Garças. O retorno será às 14h23, com pouso previsto para as 15h39 na Capital. A empresa irá operar na região com aeronaves ATR 72, com capacidade para 70 passageiros.

No voo inaugural, 68 pessoas embarcaram em Cuiabá com destino à Barra do Garças, incluindo a comitiva do governo estadual e 70 passageiros retornaram para a Capital, com lotação máxima. De acordo com a empresa, até a próxima sexta (11), todos os bilhetes Barra a Cuiabá já estão vendidos.

Com o voo inaugural desta segunda, Barra do Garças é a sexta cidade de Mato Grosso a ser atendida pela empresa Azul.