Barra do Garças e Vale do Araguaia ganham primeiro shopping center

Edevilson Arneiro Em 2015, grupo lançou empreendimento que chega agora como 1º shopping do leste de Mato Grosso

Com investimento de R$ 30 milhões, Barra do Garças ganhou nesta quinta (3), o Barra Center Shopping, o primeiro da região do Vale do Araguaia. O novo centro de compras está localizado no encontro das avenidas Ministro João Alberto e Valdon Varjão, na saída para Cuiabá, com estimativa de gerar cerca de 300 empregos diretos e 750 indiretos.

O empreendimento inaugurado pertence ao Grupo Nilo e conta, inicialmente, com 43 lojas, sendo três lojas âncoras, 7 quiosques, praça de alimentação com um restaurante, três salas de cinemas, incluindo uma 3D, elevadores panorâmicos, estacionamento com 350 vagas e um posto de combustível.

A construção teve início no primeiro semestre de 2012 com a primeira etapa que compreendia um supermercado de grande porte com vendas no atacado e varejo. Em 2015, o grupo lançou o shopping, que chega agora como o primeiro shopping do leste de Mato Grosso. Com a chegada do investimento, Barra do Garças passa também a ser interligada ao circuito nacional de cinemas com lançamentos semanais pela Rede Laser.

Segundo o empresário Nilo Bevilácqua Júnior, diretor do grupo, o Barra Center Shopping chega para ser uma opção de compras e entretenimento não só para Barra do Garças, principal polo econômico e turístico da região, mas também para os demais municípios do Araguaia que ainda não contavam com um shopping center.

"Dizem que santo de casa não faz milagre, mas eu só tenho a agradecer a todos aqueles que se empenharam na realização desse projeto, pois o esforço foi de todos, engenheiros, pedreiros, serventes e serralheiros, que tiveram um envolvimento importante nesta obra, além dos meus pais que iniciaram todo esse empreendimento com um supermercado no bairro Santo Antônio", disse o empresário, que fez questão de reconhecer cada profissional que trabalho na execução da obra.

Nilo acredita que a inauguração do shopping vai atrair consumidores de toda a região e, principalmente, aqueles que se deslocavam 400 km para frequentar os shoppings de Goiânia, pois, além de ser um centro de compras com produtos variados, traz também opções de lazer.

Investimento

O prefeito Roberto Farias, que descerrou a placa inaugural com representantes do grupo, destacou que a chegada do empreendimento mostra que Barra do Garças é a cidade das oportunidades pois, além do shopping, se prepara para receber voos diários da Azul, uma concessionária de veículos, fábrica de rações, uma filial do Atacadão (em fase de estudos) e os investimentos em obras estruturais nas mais diversas áreas para atender o novo momento que a cidade vive.

"Barra está entre as melhores cidades do país para se investir, avalia a Revista Exame, e isso está sendo provado com os grandes investimentos que estão chegando da iniciativa privada", ressaltou, lembrando que o seu governo vem preparando a cidade para os próximos 20 anos, mesmo em período de crise que a maioria dos municípios atravessa.

Além do prefeito Beto Farias, as prefeitas de Pontal do Araguaia, Divina Oda e General Carneiro, Magali Vilela, vereadores e empresários compareceram a inauguração do shopping que funcionará de segunda a segunda das 10 às 22 horas.