BB corta gastos e reduz 3 agências no Estado a posto de atendimentos

Reprodução Posto de atendimento BB não possui gerente geral e lista de serviços é menor que de agência comum

As agências do Banco Brasil dos municípios de Itiquira, Nova Maringá e Santo Antônio do Leste deverão ser transformadas em postos de atendimento no próximo ano. A ação corresponde a um conjunto de medidas que serão adotadas pela estatal para aumentar o investimento no atendimento digital e na eficiência operacional.

A medida foi anunciada ontem (20) junto com um plano de incentivo à aposentadoria e pretende reduzir em R$ 750 milhões os gastos em despesas da estatal. Mais de 700 agências serão afetadas no processo.

As agências nos três municípios de Mato Grosso deverão virar postos de atendimentos, que não possuem um gerente geral e toda a estrutura administrativa e o número de serviços oferecidos é menor do que o de uma agência comum, de acordo com uma lista publicada pelo site G1.

Ainda de acordo com essa lista, as agências do Banco do Brasil em Cuiabá no Distrito Industrial, na Universidade de Cuiabá (Unic) e no Shopping 3 Américas, que já foram fechadas anteriormente, também teriam seus atendimentos encerrados.

As mudanças, de acordo com o Banco do Brasil, pretendem adequar a empresa ao novo perfil e comportamento dos clientes, que estão seguindo uma tendência de utilização dos serviços digitais já oferecidos. O aplicativo para celular do banco já tem 9,4 milhões de clientes cadastrados que realizam cerca de 1 bilhão de transações bancárias por mês, o que representa 40% das transações totais atualmente.

O novo plano deverá reduzir 9.300 vagas do quadro de pessoal. Para cobrir essa demanda, o banco lançou o “Plano Extraordinária de Incentivo de Aposentadoria Incentivada” para um público de aproximadamente 18 mil pessoas que reúnem condições para se aposentar. Além disso, será oferecida para outra parte do quadro de funcionários uma adesão à jornada opcional de trabalho de 6 horas diárias.

A estrutura da empresa estatal será redimensionada em todos os níveis: estratégico (direção geral), tático (superintendência nos estados), de apoio (órgãos regionais) e de negócios (agências).

Serão encerradas as atividades em 402 agências e 31 superintendências e outras 379 agências serão transformadas em postos de atendimento bancário. Além disso, mais de 250 unidades de atendimento digital - entre escritórios e agências digitais - serão abertas.

O Banco do Brasil tem, atualmente, 5.430 agências bancárias, 1.791 postos de atendimentos em todo o país. Ao final da reorganização, o banco deverá ter 4.598 agências e 2.170 postos de atendimento.

Outro lado

O Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas repudiou a reestruturação anunciada pelo Banco do Brasil. A entidade afirmou que o caminho “que tem como meta a privatização, pode ser o mesmo a ser adotado para a Caixa Econômica Federal e demais empresas públicas”.

De acordo com a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf), uma reunião com a direção do Banco do Brasil está marcada para esta terça (22), em Brasília. A entidade trabalhista afirmou que a oportunidade servirá para esclarecer as medidas e negociar as garantias dos direitos dos funcionários que serão afetados.