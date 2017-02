Blairo celebra produção inédita de 100 mi de toneladas de soja no país

Facebook Blairo Maggi também lembra que Brasil deverá contar com produção de 219 mi de toneladas de grãos

O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Blairo Maggi (PP), comemorou, através de um post no Facebook, a expectativa da produção de mais 100 milhões de toneladas de soja no país durante essa safra 2016/2017, o que seria um feito inédito. O cálculo foi realizado e divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) na última semana.

Na postagem, ele também lembrou que o Brasil deverá contar com uma produção de 219, 1 milhões de toneladas de grãos, resultado que concretizaria um aumento de 32 milhões de toneladas em relação a safra passada. O ministro também parabenizou os agricultores pelo andamento dos trabalhos.

A expectativa do setor agrícola aumentou após a publicação da Conab, a mais otimista do atual período produtivo. Segundo o órgão, somente em Mato Grosso a produção de grãos deve se aproximar dos 56 milhões de toneladas, estimativa que representou uma alta de 5,5% em relação a previsão anterior da companhia.

O presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja), Endrigo Dalcin, revelou ao na última sexta (10) que o Estado poderá chegar a produzir 60 milhões de toneladas, por causa de fatores como a condição climática.

Endrigo disse também que o agronegócio tem dito que 2017 pode ser o “ano dos 30”. A referência leva em conta a possibilidade de o setor alcançar 30 milhões de toneladas de soja, 30 milhões de toneladas de milho e 30 milhões de cabeças de gado.

“Do jeito que está se desenhando, com o avanço da colheita da soja, acreditamos que os 30 milhões dela [soja] estão garantidos. Com o milho, a previsão atual é de 25 milhões, mas temos um movimento de produtores, como em Sapezal, que estão aumentando a área do plantio. Por isso podemos, sim, chegar a 60 milhões de toneladas”, argumentou.

O presidente da Aprosoja afirmou ainda que o setor espera que o tempo contribua com a produção na safra atual e que alguns indícios têm mostrado que o ano será “animador”, como ele mesmo definiu.