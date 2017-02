FPA Blairo diz que setor e Mapa debatem alternativas e estão cientes do problema para armazenar safra

O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Blairo Maggi, disse que deve atuar contra o provável problema de armazenagem de grãos em Mato Grosso lançando contratos de opção, que são operações a prazo onde duas partes acertam o direito de comprar ou vender um ativo em determinado período.

Em entrevista à imprensa, o representante da pasta disse não acreditar que a questão deve chegar ao ponto de “não sabermos onde colocar [a produção]” e que possíveis aumentos nas exportações também devem ajudar a sanar a dor de cabeça dos produtores.

Blairo falou sobre a questão nesta terça (14) durante a cerimônia que oficializou o deputado federal Nilson Leitão (PSDB) como presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA). O evento foi realizado no Dúnia City Hall, em Brasília.

O alerta sobre o tema armazém foi comentado pelo presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja), Endrigo Dalcin. O representante afirmou, em entrevista ao , sobre a possibilidade dos estoques ficarem a céu aberto.

O ministro Blairo comentou que o setor e o Governo Federal têm debatido algumas alternativas e que todos estão cientes da existência do problema. Ele, porém, suavizou a discussão e apontou que algumas medidas já estão sendo tomadas. “Um excesso de produção ou uma produção bastante grande é uma preocupação sempre gostosa de ter. Nós devemos estar definindo amanhã (15), junto com a Fazenda e Banco Central o lançamento de contratos de opção. Nós queremos um pouco de sustentação nos preços e à medida que o tempo vai passando o mercado vai andando. Por exemplo, na semana passada houve muitas negociações em Mato Grosso e os preços deram uma recuperada”, argumentou.

Além disso, o ministro revelou acreditar na possibilidade de que as exportações poderão frear o problema de armazenagem. Ele disse que o assunto é importante, mas que não será tão pesado e “preocupante a ponto de não sabermos onde colocar [a produção]”.

“A medida que o mercado internacional está conseguindo dar vazão a esses produtos, os produtores têm vendido a sua safra. Portanto, eu espero que entre consumo interno e exportações que estamos fazendo, no final do ano a gente passe com um estoque regulador”, finalizou.

O secretário de Política Agrícola do Mapa, Neri Geller, também pontuou sobre a questão da armazenagem. Ele afirmou que deverão ser disponibilizados cerca de R$ 3 milhões em contratos de opção. “Nós já estamos atuando e estamos sensíveis a esse problema. No ano passado nós tivemos uma falta de produto em função da seca. Quer dizer, nós atuamos para atender a agroindústria e esse ano nós anunciamos uma supersafra chegando a 220 milhões de toneladas e que pode, inclusive, ser superado ainda porque a janela de plantio, principalmente na segunda safra, ela está muito dentro que o setor espera”, falou.

Problemas

Endrigo, que disse que a safra de grãos pode chegar a 60 milhões de toneladas, revelou que a questão deve ser discutida, de maneira política, entre lideranças do setor e parlamentares da FPA.

Ele ressaltou que os produtores estão com certa dor de cabeça com a questão. “Alguns retornos podem chegar no limite dos investimentos que o produtor fez para plantar. É preocupante mais uma vez. A armazenagem vai ser um gargalo gigante que nós vamos comentar muito esse ano. Tanto que a principal demanda de Mato Grosso no Plano Safra deste ano é investimento em armazenagem. Nós precisamos investir em armazéns com juros mais condizentes, já que os valores são sempre altos”, defendeu.