Blairo negocia com Abiec reabertura de 4 plantas frigoríficas no Estado

Assessoria Maggi anunciou liberação de R$ 1 mi a produtores de leite afetados pelo fechamento de 3 frigoríficos

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, afirmou nesta quarta (15) que esteve reunido com os diretores da Associação Brasileira da Indústria da Carne (Abiec) e que há possibilidade da reabertura de quatro plantas frigoríficas nos municípios de Mirassol d'Oeste, Nova Xavantina, Brasnorte e Vila Bela da Santíssima Trindade. "É uma possibilidade. Ainda não tem nada definitivo. Mas vamos trabalhar para que isso aconteça. Afinal, o maior rebanho bovino do Brasil está em Mato Grosso", afirmou Blairo.

O ministro disse ainda que está promovendo conversas com representantes dos frigoríficos e que não há possibilidade de que as coisas continuem como estão. "Se não querem operar na região, arrendem o frigorífico, vendam, deixem que o mercado funcione mais aberto. Da forma como está, fica muito evidente que há um controle, quase um cartel na região e isso é muito ruim para a economia mato-grossense".

Comitiva

Uma comitiva formada por prefeitos e vereadores dos municípios da região oeste de Mato Grosso se reuniram nesta terça (15), em Brasília com o ministro da agricultura Blairo Maggi, para discutir a possibilidade de reabertura das plantas frigoríficas fechadas há cerca de dois anos na região.

Coordenada pelo deputado federal Ezequiel Fonseca, e contando com o apoio dos deputados estaduais Wancley Carvalho e Adriano Silva, a reunião marca a continuidade do diálogo entre o ministério e prefeitos na luta pela retomada dos postos de trabalho e economia na região.

Os representantes presentes na reunião eram dos municípios de Araputanga, Curvelândia, Figueirópolis D Oeste, Glória D Oeste, Indiavaí, Jauru, Lambari D Oeste, Mirassol D Oeste, Porto Esperidião, Reserva do Cabaçal, Rio Branco, Salto do Céu, São José dos Quatro Marcos e Cáceres, Pontes e Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Nova Lacerda, Rondolândia, Conquista D Oeste, Comodoro, Campos de Júlio, Vale São Domingos, São José do Rio Claro, Nova Xavantina e Brasnorte.

Na sequência, o ministro anunciou a liberação de R$ 1 milhão dentro do programa Agro+ Produtor, destinado à prestação de assistência técnica aos pequenos produtores de leite da região, afetados pelo fechamento de três plantas frigoríficas.

Pequenas propriedades

Sobre o programa Agro+ Produtor, o ministro disse que serão feitas algumas mudanças para a gestão das pequenas propriedades da região, especialmente junto aos produtores de leite. Ele disse que existem experiências comprovando que, com custo muito baixo, pode haver aumento da rentabilidade em até 40% das propriedades.

O deputado federal Ezequiel Fonseca disse estar satisfeito com o segundo encontro dos prefeitos no ministério da agricultura. "Continuamos o diálogo e a luta pela retomada dos postos de trabalho na região e, pela primeira vez, foi sinalizado pelo ministério a possibilidade de reabertura. Vamos continuar trabalhando para avançar e encontrar uma alternativa, até mesmo, a possibilidade de criação de uma nova matriz econômica na região", sinalizou Fonseca.

Além dos prefeitos, secretários municipais e vereadores de diversas regiões do Estado, participaram da reunião, presidentes dos Consórcios Intermunicipais de Desenvolvimento, prefeito de Salto do Céu, Wemerson Prata (Complexo Nascentes do Pantanal) e, prefeito de Nova Lacerda Wilson José (Vale do Guaporé), senador Cidinho e os deputados federais Victório Galli e Nilson Leitão, secretário executivo do Mapa, Eumar Novacki e o secretário de Políticas Agrícolas, Neri Geller. (Com Assessoria)