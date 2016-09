Blairo negocia venda de carne suína para Coreia; impasse já dura dez anos

Mapa Ministro deu “puxão de orelha” no coreanos e, consumidor de produtos do país, cobra a contrapartida

Durante palestra para mais de 100 empresários em Seul, na Coreia do Sul, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse que entende o comércio internacional como uma via de mão dupla e pede que o país volte a comprar mais produtos brasileiros e libere a exportação de carne suína. Conforme explicou o embaixador do Brasil na Coreia do Sul, Luiz Fernando Serra, o comércio entre os dois países caiu de US$ 15 bilhões para apenas US$ 5 bilhões por ano.

Isso ocorreu, segundo ele, porque a Coreia deixou de privilegiar a parceria com o Brasil, dificultando a entrada de produtos, especialmente as carnes. O Brasil não exporta cortes bovinos para a Coreia, no entanto, as negociações para a abertura do mercado à carne suína estão entrando na reta final. O mercado da Coreia do Sul é de 50 milhões de consumidores.

Em suas redes sociais, Blairo revelou que as negociações para a entrada de carne suína brasileira no mercado coreano já se arrastam por uma década. Mas confirmou que a sexta fase da habilitação para que Santa Catarina comece a exportar carnes de suínos foi concluída e que dentro de dois meses deverá ser aprovada pelo Congresso Coreano. “Na sequência, será aberto o processo para carnes Bovinas. O frango nós já vendemos para este país”, comemora.

De todo modo, o ministro aproveitou a oportunidade para dar um “puxão de orelha” no coreanos. "Tenho carros da Hyundai, TV Samsung, sou um típico consumidor de produtos coreanos. Nós queremos ampliar o comércio com a Coreia. Mas, para isso, é preciso que em contrapartida o país aumente a compra de produtos brasileiros", comentou.

Dentre os que ouviram o “puxão de orelha” do ministro, estava o presidente da Associação de Importadores da Coreia (Koima), Myoung Jin Shin. Do lado brasileiro, grandes empresas, como a Marfrig e a BRF, que tradicionalmente exportam para a Ásia. A Marfrig, por exemplo, tem uma planta de beneficiamento de carnes nos arredores de Seul. "O Brasil sairá rapidamente da crise se ampliarmos nossas exportações e queremos priorizar o mercado asiático onde está 51% da população mundial", reforçou Maggi.

Segundo assessoria, os empresários coreanos ficaram impressionados com o discurso do ministro, que mostrou que o Brasil pratica uma agricultura sustentável e que 61% do nosso território estão conservados. Blairo frisou que a meta do Brasil é ampliar de 7% para 10% sua participação no mercado agrícola internacional nos próximos cinco anos.

"Nosso país tem um estoque de 115 milhões de hectares de terras férteis, a maior reserva mundial de áreas agricultáveis, o que nos dá um imenso diferencial. Esta é uma viagem para plantar. Precisamos preparar o terreno, semear, rezar para chover e depois colher. Nada se colhe de um dia para o outro", acrescentou.