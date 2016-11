Blairo volta a defender preservação como uma responsabilidade mundial

Gilberto Leite Ministro Blairo Maggi fez apelo para que ministros da Agricultura participem dos fóruns ambientais

O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Blairo Maggi defendeu, nesta quinta (03), durante a participação na XXXII Reunião Ordinária do Conselho Agropecuário do Sul (CAS), que países como Brasil e Paraguai devem se unir para exigir, ao menos, a preferência do comércio mundial de alimentos pela preservação ambiental.

“Nós sabemos que estamos fazendo a nossa parte, preservando nossas florestas e rios, já que o Brasil hoje tem 61% do seu território preservado e apenas 8% são usados para agricultura, 19,7% para a pecuária. Mas, os países sul-americanos que não consigam fazer o mesmo que nós podem, sim, manter uma maior preservação”, disse Maggi.

Blairo lembrou, ainda, que a conta ambiental sempre é cobrada dos agricultores. “Somos vistos como vilões pelos ambientalistas, sendo que nosso país é um dos que mais preserva no mundo, tendo terras intactas, exatamente como quando Cabral descobriu o Brasil”, defendeu ao citar, por exemplo, que o Brasil tem 41,2% de participação na energia renovável do mundo.

O ministro fez um apelo para que os ministros da Agricultura dos países americanos participem dos fóruns mundiais ambientais. Segundo ele, a ideia é não deixar que apenas os ministros do Meio Ambiente decidam as políticas sobre preservação ambiental sem a participação dos agricultores.

“Os maiores interessados em preservar o meio ambiente estão ficando de fora da mesa de debates. O Brasil tem economizado 150 milhões de hectares de floresta nos últimos 40 anos. Estamos indo numa direção que, logo mais, nenhum país irá comercializar produtos que não estejam dentro dos padrões ambientais”, alertou.

CAS

O Conselho Agropecuário do Sul foi fundado em 2003 e é formado por representantes dos Ministérios da Agricultura da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai.

O objetivo do CAS é promover a articulação do sistema agropecuário desses países, debater e desenvolver ações e políticas públicas para o setor. As reuniões são realizadas duas vezes por ano. Este ano a reunião acontece em Assunção (Paraguai).