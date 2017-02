Bolsonaro fará palestra em evento do agro em Primavera do Leste

Gilberto Leite/Rdnews Bolsonaro ficou em 2º lugar em pesquisa CNT sobre candidatos à presidência da República em 2018

O deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) foi confirmado como um convidados da Farm Show 2017, que será realizada entre os dias 28 e 31 de março em Primavera do Leste. O parlamentar dará uma palestra – que ainda não teve a temática divulgada - no dia 30.

A presença do deputado foi confirmada pelo presidente do Sindicato Rural de Primavera do Leste, José Nardes, que foi até Brasília realizar o convite ao parlamentar. Bolsonaro recentemente ficou em segundo lugar em uma pesquisa da CNT/MDA em relação a possíveis candidatos para as eleições à presidência da República em 2018.

Essa não será a primeira vez que o político pousa em Mato Grosso. Em abril do ano passado ele palestrou na 9ª Edição da Parecis SuperAgro 2016. Na ocasião, se declarou favorável ao direito dos produtores rurais se defenderem de invasões com o auxílio de armas de fogo. “O que depender de mim, vocês da área rural vão ter fuzil na sua propriedade porque a propriedade privada é sagrada, e é a base da democracia”, comentou à época.

Em novembro de 2015 ele esteve em Cuiabá e comentou sobre a possível – e esperada – candidatura à presidência. No período, o deputado afirmou que não amenizaria seu discurso para conseguir apoio. “Não estou preocupado, caso seja candidato, em ganhar. Não serei o Bolsonarinho paz e amor como Lula e Dilma foram”, alegou.

Farm Show

O Farm Show chega nesse ano em sua terceira edição. Segundo os organizadores, seu ponto alto é a vitrine tecnológica com um campo de pesquisa de 60 canteiros experimentais. Entre os presentes do setor estarão indústrias de produtos químicos e de adubação, de macro e micro, radicular e folhar e novas variedades de todos cultivares da região. A Farm Show tem como objetivo fortalecer ainda mais a agricultura e a pecuária, tornando-se um local para realização de muitos acordos comerciais.

O evento também contará com a exposição de máquinas leves e pesadas de última geração, veículos e caminhões, equipamentos de irrigação, além de um pavilhão comercial para empresas de todos os segmentos.

Além do deputado Jair Bolsonaro, irão palestrar na feira personalidades como o apresentador do Canal Rural Miguel Daound; o ex-capitão do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) do Rio de Janeiro Paulo Storani e o secretário estadual de Infraestrutura (Sinfra), Marcelo Duarte.

As duas edições anteriores da Farm Show tiveram um público de aproximadamente 32 mil pessoas. Desse montante, foram cerca de 15 mil visitantes em 2015 e 17 mil no passado. Em sua terceira edição, a Comissão Organizadora espera um número ainda maior devido seu crescimento a nível nacional, tanto de negócios quanto de público.