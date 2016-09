Brasil celebra acordo comercial e vai exportar carnes para a Malásia

Acordo beneficia setor em MT; Estado tem maior rebanho bovino e e 2º maior exportador do país

Mais uma vitória para os pecuaristas mato-grossenses e brasileiros foi anunciada nesta segunda (19). Durante a “Missão Ásia” o ministro do Mapa Blairo Maggi anunciou um acordo comercial para exportar carne bovina, suína e de frango para a Malásia. O país é a terceira economia do sudeste asiático e a 29ª maior do mundo. A população da Malásia é de cerca de 30 milhões de habitantes.

Este é mais um mercado que o Brasil conquista após abertura do mercado norte-americano para as exportações de carne bovina in natura. Após este feito, outros mercados têm se interessado na carne brasileira e de Mato Grosso, conforme o noticiou. Isso afeta diretamente a economia mato-grossense, cujo Estado é detentor do maior rebanho bovino (29,2 milhões de cabeças) e é o segundo estado que mais exporta carne.

Nesta segunda, Blairo se encontrou com o ministro da Agricultura e da Agroindústria da Malásia, Ahmad Shabery bin Cheek para acertar os primeiros detalhes. A expectativa é que dentro de 60 dias uma equipe técnica daquele país virá ao Brasil para inspecionar os frigoríficos. Os números possíveis em relação à produção a ser exportada para a Malásia ainda não foram divulgados.

Desde o começo de setembro, o ministro está em missão oficial a sete países da Ásia para ampliar as exportações do agronegócio. Até o momento, a viagem do ministro gerou mais de US$ 50 milhões em negócios nos setores de carnes, café, grãos e madeira. Além disso, também abriu caminho para investimentos no Brasil em agroindústria, infraestrutura e logística.