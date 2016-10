Cade multa Rodopa e JBS em R$ 3,5 mi e manda vender ativos e marcas

Angelo Varela/ALMT CPI dos Frigoríficos ouviu Sérgio Longo proprietário das plantas do grupo Rodopa de Sinop e Canarana

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) determinou a venda de ativos e marcas da empresa Rodopa e grupo JBS multando as duas empresas e a Forte Participações em R$ 3,5 milhões. A notícia foi publicada pelo Estadão.

Na época, o conselho entendeu que a negociação poderia levar à absorção, pela JBS, de um concorrente relevante e foi feito um acordo com as companhias em que elas se comprometeram a cumprir uma série de questões, como a venda de marcas e plantas de produção e manutenção dos níveis de abate.

Já a multa de R$ 3,5 milhões, aplicada em processo em separado, foi determinada por “enganosidade” porque, de acordo com o conselho, a JBS alegou que desconhecia restrições ambientais e por isso não poderia manter os níveis de abate conforme o acordado, o que o CADE entendeu não ser verdade. O valor deverá ser pago em 10 dias.

Segundo o conselheiro relator do processo, Márcio de Oliveira Júnior, que chegou a dizer que o desfazimento da operação deveria ser adotado imediatamente por conta da postura das empresas, que vinham adiando o cumprimento do acordo. “Diante da situação financeira da Rodopa, isso deve ser modulado para evitar fechamento de plantas, o que causaria queda da oferta e impacto concorrencial”, ponderou.

Em junho, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Frigoríficos, ouviu o empresário Sérgio Longo, proprietário das plantas frigoríficas do grupo Rodopa instaladas em Sinop e Canarana. Em seu depoimento, Sérgio declarou que as plantas pertencem integralmente à empresa Forte, e ainda confirmou a Forte como controladora das plantas frigoríficas.

Questionado pelo presidente da CPI dos frigoríficos, deputado estadual Ondanir Bortolini (PSD), Nininho, se a empresa Rodopa teria alguma relação com o grupo JBS, Sérgio Longo foi enfático em dizer que não existiu sociedade. “Foi apenas um arrendamento por dez anos que a JBS fez das minhas plantas, que tanto para arrendamento quanto para venda eu deveria comunicar o CADE”, declarou Sérgio.

Em seu depoimento Sérgio Longo, que atualmente reside em Miami (EUA), disse não ser sócio, não ter participação e que não tinha interesse no grupo JBS e tão pouco a JBS na empresa Rodopa. Porém, os membros da CPI não satisfeitos com o depoimento do empresário mantiveram as averiguações acerca das empresas.

De acordo com o deputado Nininho, a decisão do CADE reforça a estratégia da CPI. “Temos trabalhado para identificar possíveis irregularidades no setor frigorífico em Mato Grosso, e desse modo evitar que outras plantas venham a ser fechadas”, ratificou o parlamentar.

No final de agosto, reportagem veiculada pelo já alertava para os problemas do setor que sofria redução da oferta de bovinos em Mato Grosso, acendendo o sinal de alerta das indústrias frigoríficas. Das 44 plantas com selo de inspeção federal (SIF) instaladas no Estado, apenas 23 estava em atividade à época e, ainda assim, operando com ocupação de somente 71,5% da capacidade de abate. O número é considerado perigoso para indústria, já que a margem mínima de ocupação para manter uma unidade em operação é de 70%. (Com Assessoria)

