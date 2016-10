Câmara de Crédito aprova cartas com investimentos de R$ 81 mi em MT

Portal do Reflorestamento Parte dos investimentos será aplicada em plantio de eucalipto, equipamentos e insumos agrícolas

A Câmara de Política Agrícola e Crédito Rural (CPACR) aprovou 121 cartas consulta de projetos que estão aptos para obter financiamentos no valor de R$ 81,1 milhões com recursos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO/Rural). A reunião para análise das propostas foi realizada nesta quarta (19), na Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec).

Os investimentos serão aplicados na aquisição e retenção de matrizes bovinas, equipamentos, insumos agrícolas, floresta plantada de eucalipto, irrigação e piscicultura. Os projetos devem gerar 277 empregos diretos e 514 empregos indiretos.

Neste ano, as atividades de piscicultura e irrigação são consideradas prioridades no orçamento do FCO Rural. Cada segmento tem até 20% dos financiamentos a serem liberados, com o objetivo de estimular as atividades, uma vez que, Mato Grosso tem potencial para dobrar a produção de pescado de água doce e elevar a área irrigada, por conta da oferta de recursos hídricos.

O FCO Rural tem como público-alvo produtores rurais, na condição de pessoas físicas e jurídicas, cooperativas de produção e associações, que se dedicam à atividade produtiva no setor rural e que desejam iniciar, ampliar e modernizar seus empreendimentos na Região Centro-Oeste. O FCO oferece condições favorecidas e diferenciadas, tais como taxas de juros, limites financiáveis e prazos de pagamento e de carência.

O produtor rural pode buscar todas as informações necessárias, para a captação do recurso, nos agentes financiadores como MT Fomento, Banco do Brasil e Sicredi e conhecer todos os passos para a captação de recursos do FCO.

A CPACR é formada por representantes do governo estadual, entidades do segmento agropecuário e sociedade civil. A Câmara tem o objetivo de apresentar propostas de reformulação de Política Agrícola e Agrária Estadual, deliberar sobre projetos de financiamento para o desenvolvimento da agriculta em Mato Grosso e subsidiar as decisões do Conselho de Desenvolvimento Agrícola (CDA-MT), ligado à Secretaria-adjunta de Agricultura da Sedec. (Com Assessoria)