Caminhoneiros de MT cobram lei do Frete Mínimo em ofício para ministro

Assessoria Diretor da ATC, Miguel Mendes, diz que expectativa é que, ao menos, Frete Mínimo seja viabilizado

Representantes do movimento dos caminhoneiros de Mato Grosso entregaram um ofício com 13 reivindicações, entre elas a lei do frete mínimo, para o Ministro Chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, durante uma reunião em Brasília na última semana. Eles afirmam que os pedidos buscam aliviar algumas dificuldades vividas pelo setor que está a beira de uma “crise sem precedentes”.

O diretor executivo da Associação dos Transportadores de Carga de Mato Grosso (ATC/MT), Miguel Mendes, pontuou ao que o encontro foi produtivo e que a expectativa é que pelo menos um dos pedidos, sobre a Lei de Frete Mínimo, consiga ter sucesso em seu andamento.

A reunião foi realizada no final de janeiro e o Governo Federal não fixou data para dar a resposta das demandas dos caminhoneiros. Os transportadores de grãos encabeçam a discussão, que ainda contou com a participação de políticos de Mato Grosso como os senadores José Medeiros (PSD) e Cidinho Santos (PR).

Entre os pontos, o documento pede a sanção da PL 528/2015, que cria a Política de Preços Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas. Caso a questão seja aprovada no Congresso Nacional, onde tramita atualmente, a pauta segue para o Senado Federal. Os outros pontos são demandas como a regulamentação da atividade econômica de agenciamento de cargas; fim das restrições para o trânsito de composições de veículos com mais de duas unidades durante os feriados nacionais no Estados considerados produtores; criação de um Programa de Sucateamento e Renovação da Frota e aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho para o motorista profissional.

Dificuldades

Mendes disse que hoje o setor está quebrado e que alguns movimentos precisam ser realizados para que a situação dos profissionais não vire uma “crise sem precedentes”. Ele defendeu que a Lei de Frete Mínimo não subirá o preço cobrado pelos serviços e que vários setores - inclusive o agrícola - serão beneficiados com uma lei de preços mínimos. Segundo ele, se o problema se agravar mais, ele deverá afetar, inclusive, os produtores de grãos.

“Se continuarem tratando os caminhoneiros assim, a conta vai chegar e vai ser cara. A atividade [de transportes] está dominada por grandes contratantes e são eles que determinam o preço do frete. Mesmo com a lei aprovada, ninguém vai querer transportar o preço mínimo, a negociação vai continuar. Não queremos onerar ninguém”, argumentou.

O representante pontuou que a situação tem feito caminhoneiros trabalharem com custos maiores do que eles recebem em contrapartida pelo serviço. Segundo ele, vários profissionais estão com contas atrasadas e recorrendo a outras atividades. “Esse sistema de cobrança faz com que um caminhoneiro autônomo não tenha mais condições de determinar seu preço. Como existe mercado se só uma parte negocia? Se houvesse uma tabela de preços mínimos, o produtor estaria até pagando menos para transportar seus grãos”, disse.

Ele argumentou que o setor também entende que foi prejudicado por decisões do Governo Federal que criou medidas e linhas de crédito para facilitar a aquisição de caminhões com taxas de juros muito menores do que as praticadas pelos bancos.

“O Governo [Federal] subsidiou taxas do BNDES [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social] para quem quisesse comprar caminhão e prejudicou todo um setor, já que o número de caminhões cresceu muito mais do que a demanda do transporte. Por isso, achamos que se a situação foi agravada por um atuação do Governo, são eles quem tem consertar”, finalizou.