Caminhoneiros fecham área urbana de Barra do Garças em protesto

Assessoria Para quem segue de Barra do Garças sentido Cuiabá ou Goiás, tráfego é feito em apenas meia pista

Caminhoneiros fecharam meia pista da avenida Valdon Varjão, no perímetro urbano de Barra do Garças, nesta terça (16), em protesto contra o preço do óleo diesel e pelo reajuste do frete que não ocorre desde 2010. O movimento é pacífico, contudo, conta com o acompanhamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A manifestação acontece há pouco metros do Posto de Fiscalização da secretaria estadual de Fazenda (Sefaz) e conta com a adesão de caminhoneiros de várias partes do país. Eles reclamam que não estão conseguindo sobreviver com as constantes altas no preço do diesel, materiais de consumo, sem o acompanhamento do valor do frente.

"Infelizmente, a situação é difícil. Do jeito que está não estamos conseguindo nem cobrir as nossas despesas de higiene pessoal. Hoje um simples banho em uma parada custa R$ 7 reais e desde 2010 o frete não sofre qualquer reajuste. Tudo subiu, menos o frete", disse um dos manifestantes, que preferiu não se identificar.

Para quem segue de Barra do Garças sentido Cuiabá ou Goiás, o tráfego está sendo feito em apenas meia pista e permitida apenas a passagem de veículos de passeio, ambulâncias, ônibus, cargas perecíveis ou vivas e combustíveis. "O abastecimento das cidades não será afetado", revelou um dos motoristas que participa do ato.

Segundo o Inspetor Cristiano, a PRF está no local apenas para acompanhar o movimento que ocorre pacificamente e também garantir a passagem de outros veículos que não estão inseridos no protesto. "Por enquanto tudo está ocorrendo normalmente", ressaltou.

O preço do litro do óleo diesel nos postos de Barra do Garças é cobrado a R$ 3,49.