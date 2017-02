Cantor de MT faz música em repúdio a samba enredo da escola Imperatriz

Assessoria Produtores ão trabalhadores que garantem alimento na mesa de todos , defende Enrique Valcancia

O cantor sertanejo Enrique Valcania, de Lucas do Rio Verde (MT), lança nesta quinta (23) a música "Mastigando Água" em homenagem ao campo e ao agronegócio. A letra, que enaltece a vida “caipira” e o trabalho daqueles que plantam alimentos e geram riquezas para o país, volta às rádios na voz de Enrique como forma de protesto ao samba enredo da escola do Rio de Janeiro Imperatriz Leopoldinense.

Produtor rural e cantor, Enrique Valcania foi em busca de uma música que representasse a simplicidade e, ao mesmo tempo, a grandeza do trabalhador do campo para rebater o que ele considerou ofensivo no samba enredo da Imperatriz. “Não podemos aceitar que chamem os produtores rurais de monstros. São trabalhadores que garantem o alimento na mesa de todos e ainda fomentam o desenvolvimento deste país”, defende o cantor.

O tema escolhido pela escola da Imperatriz Leopoldinense, “Xingu – O clamor que vem da Floresta”, foi alvo de críticas da maioria das entidades que representam os produtores rurais e a indústria de alimentos. Em sua letra, o samba fala que os produtores são monstros que destroem os rios e ainda são acusados de tirar terras dos índios.

Palcos e lavouras

Jovem, com apenas 20 anos, Enrique divide os palcos com a lavoura e, com o fim da colheita da soja este mês, ele já começou a montar seu novo show para a turnê 2017. “Sempre tive duas paixões, a agricultura e a música. Por isso, há um ano, decidi me profissionalizar também na carreira musical e venho dividindo os trabalhos no campo com as gravações e agora os shows”, declara.

O primeiro vídeo clipe de Enrique Valcania, “O meu desprezo é open bar”, teve mais de 500 mil visualizações no YouTube. A música foi gravada nos estúdios da FS Produções Artísitcas, de propriedade da dupla Fernando e Sorocaba e que produz as duplas Thaeme e Thiago e Pedro Paulo e Alex.

O lançamento oficial da música será em sua cidade natal, Lucas do Rio Verde. Ao mesmo tempo, as páginas oficiais do cantor colocaram o novo sucesso no ar.