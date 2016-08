Cartilha é lançada para fomentar produção sustentável de alimentos

Juliana explica que com a cartilha em mãos, próximo passo é promover negócios sustentáveis

A 4ª maior empresa em exportação de commodities em Mato Grosso, a Amaggi, participa nesta terça (30) do lançamento da Cartilha dos Princípios Empresariais para Alimentos e Agricultura (PEAA). A iniciativa visa o fomento da produção sustentável em conformidade com o modelo proposto pela Organização das Nações Unidas (ONU), por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O documento foi elaborado pelo Grupo Temático (GT) de Alimentos e Agricultura da Rede Brasil do Pacto Global e patrocinada pelas empresas Amaggi, Basf, Monsanto e Novozymes. A cartilha será lançada durante o encontro “Alimentos e Agricultura: Setor Privado rumo à Agenda 2030 da ONU”, na sede da BM&FBOVESPA.

A publicação apresenta exemplos e soluções aplicadas por diversas organizações em busca de um sistema produtivo mais sustentável e resiliente, de acordo com os Princípios para Alimentos e Agricultura. “O encarte lança novos paradigmas aos negócios na área. Os PEAA guiarão a atuação das empresas – bem como de todos os atores da cadeia produtiva – para a Agenda 2030 da ONU, pautada por práticas socioambientais responsáveis, que levam em conta a preservação dos ecossistemas naturais, sociais e culturais de cada região”, afirma o presidente da Rede Brasil do Pacto Global, André Oliveira.

Os Princípios Empresariais foram desenvolvidos pelo Pacto Global da ONU ao longo de dois anos, iniciado na conferência Rio+20, realizada em 2012. Eles dizem respeito a temas como segurança alimentar, responsabilidade ambiental, viabilidade econômica, direitos humanos, boa governança e transferência de conhecimento.

No ano seguinte, líderes de corporações de todo o mundo foram convidados a um esforço conjunto para criação de um modelo sustentável de agronegócio após discurso do presidente da Amaggi, Waldemir Loto, durante a UN Global Compact Leaders Summit. No Brasil, os PEAA foram lançados pelo GT de Alimentos e Agricultura em 2015.

A diretora de Sustentabilidade e Comunicação da empresa, Juliana de Lavor Lopes, coordenadora do GT de Alimentos e Agricultura, explica que com a cartilha nas mãos das empresas e instituições, o próximo passo será promover, na prática, negócios ainda mais alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e mostrar o que pode e o que já está sendo feito nesta área no Brasil.

“Há muito tempo somos apresentados como celeiro do mundo, mas temos condições de ser muito mais e assumirmos a condição de berço de um novo modelo de desenvolvimento, em que toda a cadeia de agricultura e alimentos seja sustentável”, afirma.

Rede Brasil

Lançado em 2000, o Pacto Global da ONU é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa voluntária do mundo. Reúne mais de 13 mil signatários – entre empresas e organizações – em mais de 160 países com o objetivo de alinhar os negócios a dez princípios nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. Até 2030, o Pacto Global tem o desafio de promover os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Já a Rede Brasil foi criada em 2003 e está vinculada ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Hoje é a 4ª maior rede do mundo com mais de 750 signatários. A iniciativa promove ações colaborativas lideradas pelo setor privado, por meio da construção de parcerias com diversos setores, como a sociedade civil, governos e agências da ONU. Para os signatários, há o acesso a diversas informações, oportunidades de capacitação e networking, além da possibilidade de participação nos Grupos Temáticos – Água, Agricultura e Alimentos, Anticorrupção, Direitos Humanos e Trabalho e Energia e Clima. (Com informações de assessoria)