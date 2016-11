Cedem aprova quatro projetos e 10 são desenquadradas do Fundeic

Gcom-MT Empresas que tiveram benefícios aprovados pelo Conselho de Desenvolvimento Empresarial de MT (Cedem) vão gerar 38 empregos diretos e 53 indiretos; investimentos giram em torno de R$ 2,1 mi

A 71ª Reunião Extraordinária do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial (Cedem) resultou em quatro aprovações de cartas consulta para investimentos do Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Fundeic). São empreendimentos situados em diferentes municípios como Alto Paraguai, Rondonópolis, Brasnorte e Jaciara. Vão gerar 38 empregos diretos e 53 indiretos e investir em torno de R$ 2,1 milhões.

As deliberações, que incluíram a renovação de enquadramento de uma empresa ao Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Prodeic) e desenquadramentos de 10 empresas que não estavam em acordo com a legislação do programa foram realizadas durante reunião nesta quinta (24), na Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec).

Em relação à empresa que teve a renovação do benefício do Prodeic, a vistoria técnica da equipe da Sedec comprovou a regularidade da empresa por meio de documentos e a superação de metas durante o cumprimento do programa. Segundo o relatório, a empresa ofertou treinamento de funcionários, participação nos lucros, atividades de lazer e oferta de vaga para o primeiro emprego. Os investimentos atingiram cerca de R$ 1,9 milhão da empresa que trabalha com tintas e revestimentos. Com a continuidade no programa, novos recursos serão aplicados, sendo que R$ 260 mil já estão assegurados.

A vistoria de uma empresa que produz óleo e farelo de girassol também foi aprovada pelos conselheiros. O diagnóstico comprovou que foram realizados os investimentos propostos.

Desenquadramentos

Dez empresas foram desenquadradas do Prodeic. Em alguns casos, as empresas notificadas não se manifestaram e em outros, embora o tenham feito, foi constatado pela equipe técnica que não cumprem os requisitos exigidos pela legislação, sendo que uma delas sequer existe fisicamente. (Com Assessoria)