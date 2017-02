Cedem aprova R$ 148 mi em projetos que devem gerar 1,2 mil empregos

Gcom Assinatura dos documentos no Cedem aconteceu durante reunião no Governo Estadual nesta quarta

Mais de 1,2 mil vagas de emprego serão geradas em vários municípios de Mato Grosso a partir de uma aprovação de 30 cartas consultas realizada pelo Conselho de Desenvolvimento Empresarial (Cedem). Os investimentos devem ultrapassar R$ 148 milhões e devem financiar projetos junto ao Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO). A assinatura dos documentos aconteceu durante reunião no Governo Estadual nesta quarta (22).

Os órgãos envolvidos estimam que serão criadas 613 vagas diretas e 596 indiretas de emprego. Entre os projetos aprovados estão empreendimentos nas áreas de indústria alimentícia, fabricação de ração, revendas, comércio varejista e atacadista, transporte de cargas, odontologia e radiologia, farmácias e drogarias, construção civil e outros.

No encontro, realizado na secretaria estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedec), também ficou definido que 49 produtores da área de material de construção terão seu Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) reduzidos. As novas alíquotas só passarão a valer, porém, após a publicação no Diário Oficial.

Esse incentivo fiscal será concedido às empresas que possuem a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) de material de construção, cujos produtos e mercadorias fazem parte dessa lista.

A reunião definiu, ainda, que quatro empresas foram desenquadradas do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Prodeic). Outro empreendimento teve seus benefícios renovados e outras três tiveram os benefícios suspenso, sendo que duas delas haviam pedido pelo descredenciamento. (Com Assessoria)