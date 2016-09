CEO da Marfrig vê pecuária de ponta de MT e prepara embarque in natura

Divulgação CEO da Marfrig Brasil, Andrew Murchie diz que grupo busca boi de melhor qualidade e peso maior

O primeiro embarque contendo carne mato-grossense in natura para os Estados Unidos deve ocorrer até o fim desta semana.

É o que garante a empresa Marfrig, responsável por encaminhar as primeiras 25 toneladas da proteína vermelha para o mercado norte-americano. A planta que está preparando o equivalente a um container é a de Paranatinga, no Norte do Estado, após ter sido habilitada em 21 de setembro.

Para o CEO da Marfrig Beef Brasil, Andrew Murchie, Mato Grosso é um Estado de ponta na pecuária brasileira e fundamental para a estratégia de exportação da empresa, seja para os Estados Unidos ou para outros mercados que estão a procura de carne bovina de alta qualidade. “A Marfrig busca um boi de melhor qualidade, mais precoce e que seja produzido com peso maior, por isso contamos com a parceria dos produtores do Mato Grosso”, afirma.

Ele ressalta que, por semana, só a unidade de Paranatinga deverá realizar regularmente um ou dois embarques, dependendo do mix produtivo da planta. Atualmente, tem capacidade para processar até mil cabeças de gado por dia.

Além desta unidade, outras duas do grupo estão aptas a realizar o envio de carne in natura para os EUA, uma localizada em Promissão (SP) e outra em Bataguassu (MS). Esta última, realizou o primeiro embarque do país, a cerca de dez dias, via navio. No entanto, ontem (26), as primeiras toneladas de carne chegaram ao destino via aérea, dias antes dos primeiros contêineres aportarem naquele país. Em Mato Grosso, a planta de Tangará da Serra está em processo de habilitação e deverá ser a próxima a ingressar nas exportações in natura.

“Depois de fazer o primeiro embarque marítimo para os EUA a partir do Brasil e ter sido responsável pela produção do primeiro lote do produto a tocar o solo americano, por via aérea, a Marfrig comprova sua incrível capacidade de oferecer proteína animal de alto valor agregado em escala global", comemora.

Conquista

Após 17 anos de negociações entre Brasil e EUA, em julho, o ministro do Mapa Blairo Maggi liderou uma missão técnica que definiu os critérios para a liberação das exportações in natura entre os países. Na pauta, questões rígidas quanto a sanidade animal.

Após acerto, ficou definido que o Mapa e o Departamento de Agricultura (USDA) podem indicar estabelecimentos para a exportação, deste que cumpram todos os requisitos estabelecidos na certificação acordada. Além disso, ficou definida cota de exportação de 64,8 mil toneladas por ano. Desse total, conforme o já noticionou, Mato Grosso deverá ser responsável por 25%, ou seja, aproximadamente 16 mil toneladas.