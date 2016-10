Cerca de 50% dos contratos de locação são renegociados, diz Secovi

Mais de 50% dos contratos de aluguel na Grande Cuiabá estão sendo renegociados entre os proprietários e os locatários. É o que aponta o presidente do Sindicato da Habitação (Secovi), Marco Pessoz, em entrevista para o . O principal motivo seria a falta de dinheiro circulando no mercado, em razão da crise econômica enfrentada pelos mato-grossenses.

Ele explica que nas regiões em que a crise chegou com mais força, como Cuiabá e Várzea Grande, há muitos contratos em renegociação. “Em Várzea Grande, por exemplo, podemos dizer que 70% deles estão sendo renegociados, com reajustes menores, bem abaixo da inflação. Há casos ainda em que o valor é reduzido. Depende muito do tipo de aluguel, residencial ou comercial”.

Ilustração Contratos de locação na Grande Cuiabá são renegociados devido ao valor, aponta sindicalista

No último mês, o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), conhecido como a "inflação do aluguel", pois é usado para reajustar a maioria dos contratos imobiliários, acelerou. De uma alta de 0,15%, o indicador registrou um avanço de 0,2% em setembro. No ano, o IGP-M acumula aumento de 6,46%.

Apesar da aceleração de um mês para o outro, em 12 meses o índice perdeu força, mas continua na casa dos 10%. De 11,49% em agosto, a variação passou para 10,66% em setembro, segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV). Além disso, na prévia de outubro, o índice apresentou uma deflação de 0,01%.

Pessoz afirma que isso é um bom sinal, mas explica que o índice, neste momento, serve apenas como um indicativo. “Não quer dizer que a gente consiga aplicar este acréscimo nos contratos. É apenas uma base para chegarmos a um consenso”.

Foi o que aconteceu com a empresária Andressa Souza, que aluga quatro salas comerciais onde mantém uma clínica de estética. Apesar de o mercado apontar um reajuste que ultrapassa os 10%, a empresária conseguiu negociar e o índice ficou em 5%. “Após conversas chegamos a um consenso. Infelizmente o setor da beleza, estética, acaba sendo um dos primeiros a serem cortados quando o orçamento aperta”, justifica.

Já a locatária Daiane Goulart, que reside em um apartamento de 80 m² na região da Arena Pantanal, conseguiu manter o valor do aluguel. Quando o contrato venceu há três meses, ela e o corretor entraram em negociação, após inúmeras conversas, não houve reajuste. “Além disso, o proprietário assumiu as taxas extras, pois arcamos com o valor do condomínio e do IPTU. Caso ele não aceitasse nossa proposta, provavelmente teríamos que deixar o imóvel”.

O presidente explica que nesses casos é mais vantajoso para o proprietário segurar o inquilino, uma vez que os custos com a manutenção de um imóvel parado são elevados. Ele cita, por exemplo, a questão do acúmulo do condomínio, bem como o pagamento anual do IPTU, que muitas vezes é dever do locatário.

Na contramão dos casos citados, está a história da farmacêutica Lilian Santos, que há quatro anos residente no mesmo apartamento. Mesmo após inúmeras tratativas não conseguiu manter o valor do aluguel e o reajuste chegou aos 10%, conforme o Índice Geral de Preços. “É complicado, pois somando o aluguel e o condomínio, as despesas chegam a R$1,7 mil, o que torna inviável a permanência no imóvel. Estou à procura de um novo lar”, desabafa.

Por fim, Pessoz ressalta que a tendência é que o mercado volte a aquecer no primeiro semestre de 2017, e até lá é provável que muitas negociações ocorram. “Enquanto estivermos na mesma situação econômica, não será possível repassar a inflação aos locatários. Quando conseguirmos será sinal de que o crescimento econômico está sendo retomado”, conclui.