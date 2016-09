Chegada da chuva anima produtores a começar plantio já na próxima 6ª

Assessoria Expectativa é que chuva ocorra dentro ou até acima da média do período e favoreça boa produção

Com a chegada das primeiras chuvas, produtores mato-grossenses devem iniciar o plantio de imediato da safra de soja 2016/2017, já no próximo dia 16, com o fim do vazio sanitário. No entanto, não é a recomendação repassada pela Aprosoja, em razão das condições climáticas deste mês. A previsão é que as chuvas se tornem regulares apenas no final de outubro e o produtor corre sério risco de replantio caso se precipite, conforme explica ao o presidente da Associação, Endrigo Dalcin.

Mesmo com o sinal de alerta, ele afirma que os grandes produtores e mais estruturados das regiões Oeste, Norte e Sul devem iniciar a semeadura na próxima sexta (16). “Ficamos preocupados, pois a previsão que nós temos é que o clima não terá se estabilizado. No ano passado o El Niño, afetou a produtividade da soja e do milho, o saldo disso foram dívidas que estamos tentando contornar”, relembra.

Neste ano, a safra mato-grossense terá forte interferência do “La niña”, atrasando em cerca de 30 dias a regularidade das chuvas. A expectativa é que as precipitações ocorram dentro ou até acima da média nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, o que deverá contribuir para uma boa produção. “O cenário para esta safra já é outro, já choveu inclusive nas regiões Oeste e Sul, mas ainda assim temos que ter cautela quanto ao clima”.

Mesmo de olhos voltados para o céu, Endrigo ressalta que o produtor está mais confiante em relação a produtividade, que neste ciclo deve atingir 53 sacas por hectares, 6,5% a mais do que as 50 sacas registradas no ciclo anterior. As projeções iniciais, segundo o Imea, é que o produtor mato-grossense plante 9,2 milhões de hectares, um incremento de 0,2% em relação a safra 2015/2016.

O instituto prevê ainda, que sejam colhidas 29,4 milhões de toneladas da oleaginosa, um acréscimo de 6,87% em relação a safra anterior que teve quebra de aproximadamente 2 milhões de toneladas, passando de 28 para 26 milhões de toneladas. “Esperamos colher uma safra boa se o clima for realmente como previsto”, finaliza.