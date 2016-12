Chegada do fim do ano aquece setor e venda de carro zero aumenta 28%

Reprodução Vendas de carros e de veículos comerciais leves somam 67% dos negócios de automotores em Cuiabá

Os cuiabanos adquiriram, em novembro, 920 carros 0 km, o que representou um aumento de 28,67% em relação ao mês de novembro do ano passado. No saldo acumulado de 2016, 9.961 veículos novos foram adquiridos pelos moradores da Capital.

O número de automóveis adquiridos é maior também em relação aos vendidos em outubro. Na ocasião, 753 carros novos foram comprados, ou seja, novembro registrou 22,18% de aumento. Os dados foram divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) nesta quinta (1º).

De acordo com Jane Pinaffi, diretora comercial do Grupo Saga, o crescimento nas vendas durante o final de ano é natural e esperado pelas concessionárias. “O mercado sempre dá uma aquecida em novembro e dezembro. Existe uma tendência para isso já que os clientes trocam de carro para viajar, por exemplo, e aproveitam os preços das unidades 16/17”, explicou.

Além disso, Jane afirmou que acredita que a confiança do consumidor está aumentando e que a crise financeira já passou de sua pior fase.

Além dos carros, foram vendidos em Cuiabá 192 veículos comerciais leves (caminhonetes, por exemplo), 8 caminhões e 428 motos. Totalizando todas as vendas, 1.577 meios de transporte foram adquiridos em novembro na Capital. O número representa um aumento de 12,56% em relação a outubro e 32,41% em relação ao mês de novembro do ano passado.

As vendas de carros e de veículos comerciais leves representaram 67,14% de todos os negócios envolvendo automotores em Cuiabá, neste ano. O número é pouco menor do que os 68,15% registrados no ano passado. As motos representaram outros 28,75% nas vendas, durante o mesmo período.

Mato Grosso

O crescimento nas vendas de novembro também registrado em Mato Grosso. Os mato-grossenses adquiriram 2.060 carros novos no mês, um aumento de 9,46% em relação a outubro e 5,75%, também de aumento, em relação a novembro do ano passado.

Diferentemente de Cuiabá, Mato Grosso registrou vendas de implementos rodoviários (reboques, semi-reboques e carrocerias). Setenta desses meios de transporte foram adquiridos em novembro, um aumento de 45,83% em relação a outubro.

Contabilizando todos os tipos de veículos, entre carros, comerciais leves, caminhões, ônibus, motos, implementos rodoviários e outros, foram 5.631 aquisições em todo o estado, o que representou um aumento de 6,49% em relação a outubro e 19,25%, também de aumento, em relação ao mês de novembro do ano passado.

No saldo acumulado, foram negociados 68.357 meios de transporte em Mato Grosso durante esse ano. O número, em relação ao mesmo período no ano passado, mostra, porém, uma variação negativa de 19,91.

Brasil

Em todo o país foram comprados 148.709 novos carros 0 km em novembro, um aumento de 12,35% em relação a outubro. As vendas no período, porém, registram queda de 10,40% se comparada ao mês de novembro do ano passado.

A diminuição também foi registrada se compararmos o número do ano todo. Em 2016 foram vendidos 1.151.193 carros, o que representou um valor 21,31% menor do que as vendas anotadas até novembro no ano passado.

Contabilizando todos os tipos de veículos, os brasileiros compraram 2.875.635 de meios de transporte durante esse ano, valor 20,38% menor do que o número de vendas assinaladas em relação ao mesmo período de 2015.