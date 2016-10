Circuito Tecnológico começa nesta segunda no Norte e Oeste de MT

Aprosoja Além de perguntas sobre plantio, propriedade e doenças, equipes vão recolher amostras de sementes

Para verificar o andamento da safra mato-grossense, a Aprosoja inicia nesta segunda (17), o Circuito Tecnológico Estapa Soja. Na semana de 17 a 21 de outubro, serão visitadas as propriedades das regiões Norte e Oeste do Estado. De 24 a 28 de outubro, será a vez das regiões Leste, Oeste e Norte.

Além da aplicação de um questionário aos proprietários rurais ou gerentes sobre o plantio, a propriedade e doenças, as equipes também recolherão amostras de sementes, insumos e pragas para análise posterior. Conforme o direto técnico da Aprosoja, Nery Ribas, Mato Grosso é um estado grande e com características distintas em cada região. "Por isso, equipes vão a campo conversar com os agricultores, entender suas preocupações com a safra que iniciou e verificar suas demandas”.

Ao todo serão oito equipes formadas por técnicos da Aprosoja e técnicos e pesquisadores de entidades parceiras. De acordo com o Imea, 16,4% da área total destinada ao cultivo da oleagionsa, já foi plantada.

O Circuito Tecnológico Etapa Soja realizado pela Aprosoja e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-MT) com o apoio do Imea e patrocínio da Basf, Bayer, Dimicron e UPL.

