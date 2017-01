Clientes reclamam de alta no preço do estacionamento do Goiabeiras

ParkMe Shopping Goiabeiras informou, por meio de nota, que está há mais de um ano sem ajustar a tarifa de estacionamento e que o valor cobrado é para garantir segurança, comodidade e conforto dos clientes

O Shopping Goiabeiras, localizado no bairro Duque de Caxias, em Cuiabá, anunciou um aumento no preço do estacionamento no local. O valor de R$ 7 que era cobrado por até 3 horas de permanência, aumentou para R$ 8, sendo que o tempo de permanência diminuiu para 2 horas. O fato tem gerado reclamações por parte dos clientes do local.

A assessoria do centro comercial informou, por meio de nota, que “o Goiabeiras Shopping está há mais de ano sem realizar o ajuste da tarifa de estacionamento. Esse valor é para garantir a segurança, comodidade e conforto dos nossos clientes. O estacionamento VIP, que possui lounge e manobrista, permanece com o valor de R$ 20”.

A hora adicional de permanência no estabelecimento também registrou um reajuste. Antes cobrado mais R$ 1, agora as horas adicionais estão custando R$ 2. O valor para as motocicletas subiu de R$ 6 para R$ 7. Os aumentos foram estipulados na semana passada.

Várias das insatisfações foram publicadas na própria página do shopping no Facebook. Os consumidores reclamam, além do preço, da sinalização do local. “Estacionamento muito caro, por isso o shopping tá vazio, agora a cobrança é feita 8,00+2,00 por hora adicional, eu não volto mais por conta disso. Paguei 10 reais e, se ficasse um minuto além, seria 12. E o estacionamento é mal sinalizado e já me perdi nas vezes que fui. Quer aumentar o valor do estacionamento tem que melhorar o serviço no mínimo!”, postou uma usuária.

“Caríssimo o estacionamento, gastei mais de 500 reais em compras e ainda tem que pagar 16 reais de estacionamento. Absurdo”, escreveu outra pessoa.