Colheita alcança 5,3% e soja já cede espaço ao milho nos campos de MT

A colheita da soja em Mato Grosso alcançou 5,3% na última semana, um número que representa um adiantamento de 3,3% em relação ao montante colhido no mesmo período da safra passada. Nesse mesmo período, a safra 2015/2016 tinha 1,9% de soja colhida.

O balanço foi divulgado nesta segunda (16) pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea). Segundo o relatório, nesta safra de 2016/2017 o Estado tem tido condições climáticas favoráveis ao desenvolvimento das lavouras da soja.

Em contraponto, a semeadura do milho alcançou uma média de 2% até a última sexta (13). A região Oeste tem 3,5% da área plantada, o que representa uma melhora 2,9% em relação ao plantio da safra passada.

No caso do Médio-norte, o plantio está em 3,1%, enquanto no centro sul ele tem avançado lentamente por causa da priorização da área colhida de soja para o cultivo de algodão.

No Sudeste de Mato Grosso, a falta de chuvas tem atrapalhado os produtores. Segundo o Imea, uma melhor condição é esperada a partir do próximo dia 25.