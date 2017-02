Colheita da soja avança e supera já 30% da área plantada no Estado

Reprodução Médio-Norte é a mais avançada e colheu até 27 de janeiro aproximadamente 44% da semeadura

A colheita da soja em Mato Grosso atingiu 30,5% da área plantada na última semana, número 16,2% maior do que o registrado na safra 2015/2016. O avanço da colheita na última semana - demarcada entre os dias 27 de janeiro e 3 de fevereiro – foi de 14,2% nessa atual safra de 2016/2017.

Os dados foram divulgados nesta segunda (6) pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea). O início da colheita do grão tem movimentado as rodovias do Estado. Segundo a concessionária Rota do Oeste, o tráfego nas pistas aumentou 17,6% no mês de janeiro em relação ao mês de dezembro do ano passado.

A região do Médio-Norte é a mais avançada, tendo colhido até 27 de janeiro aproximadamente 44% de sua semeadura. Na segunda colocação aparece a Oeste com 40%, sendo seguido por Noroeste (25,6%), Sudeste (25,1%), Norte (24,1%), Centro- Sul (23,5%) e Nordeste (8,5%).

Na semana passada, o Imea havia pontuado que as chuvas estavam atrapalhando o andamento da colheita do grão. O alto volume de precipitação chegou a impedir a entrada do maquinário nas lavouras.

Milho

Os produtores de Mato Grosso já semearam 26,6% do potencial do plantio do milho nessa safra 16/17. O valor é 18,4% mais avançado do que a média das últimas cinco safras. O Instituto pontuou, porém, que o volume de chuvas dos últimos 15 dias vieram a agravar as dificuldades do produtor na semeadura do cereal em determinadas regiões.

Segundo o Imea, a precipitação de fevereiro poderá atrapalhar os trabalhos em municípios como Campo Novo dos Parecis, Itaúba e Sinop. Na semana passada alguns produtores optaram por intensificar o andamento da semeadura enquanto havia sol e em muitos casos decidiram ter turnos noturnos.

As condições climáticas, porém, foram melhores em determinadas regiões do Estado, como no Médio-Norte, o que favoreceu tanto a colheita de soja quanto a semeadura do milho. No local, a semana passada fechou com uma semeadura de 45,2%, o maior avanço semanal em Mato Grosso (28,4%).

A região mais avançada no plantio do cereal é a Médio-Norte, com 45,2% da área plantada. Logo depois aparecem Oeste (17,9%), Noroeste (13,3%), Nordeste (11,8%), Sudeste (11,2%), Norte (10,8%) e Centro-Sul (10,9%).

Algodão

A semeadura avançou 23,2% na última semana e alcançou 84% do plantio da área destinada à fibra na safra 16/17. As regiões Centro-Sul e Médio-Norte foram os destaques do período, conseguindo um avanço de 30,8% e 28,3%, respectivamente.

A região mais avançada no plantio é a Nordeste, com 99,1% da área plantada, sendo seguido por Sudeste (91,4%), Centro-Sul (91,2%), Médio-Norte (88%), Noroeste (76,5%) e Oeste (72,2%).