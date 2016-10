Colheita encerra com leve queda e custo pode impactar próxima safra

Reprodução Produtividade caiu 9% e se igualou à da safra 12/13 quando foram colhidas 101 arrobas por hectare

Após 17 semanas com as máquinas no campo, os produtores de algodão de Mato Grosso acabam de terminar a colheita da fibra no Estado. De acordo com o Imea, a estimativa de produção ficou em 926 mil toneladas, uma redução de 1,48% em relação à safra passada. O aumento de 8,5% da área plantada em relação ao ciclo anterior não foi suficiente para elevar a produção.

Para se ter ideia das perdas, cujo fator climático foi o grande causador, a produtividade apresentou queda de 9,19%, e se igualou ao número da safra 2012/2013 quando foram colhidas 101 arrobas por hectare, ante as 111 colhidas na safra passada.

No entanto, em entrevista para o , o presidente da Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão (Ampa), Gustavo Piccoli, ressalta que a qualidade da fibra colhida está muito boa. Ele explica que mesmo com um produto de qualidade, o produtor mato-grossense está receoso em relação à próxima safra.

Os principais motivos são a margem de lucro apertada e o custo de produção que não para de crescer. A estimativa é que na safra 2016/2017 o produtor tenha que desembolsar cerca de R$ 8,9 mil por hectare, ante os R$ 8,1 deste ciclo. Um aumento de 10% em relação à safra atual e de 33% em relação a safra 14/15, em que o hectare de algodão não ultrapassou R$ 6,8 mil por hectare.

Em razão desse cenário, o produtor deve manter a área desta safra, 612 mil hectares, mas Piccoli não descarta a possibilidade de redução. “Hoje os preços da pluma estão apenas cobrindo os custos da produção. A margem de lucro do produtor permanece apertada. A disposição de quem produz é trabalhar com a mesma área, com tendência a redução”, avalia.

Vazio Sanitário

Apesar de o início da colheita ter sido antecipada em 15 dias, o processo terminou com atraso de uma semana se comparado com o ciclo anterior. No entanto, foi finalizada antes do início do vazio sanitário do algodão, que começou no último sábado (1º).

A medida segue até 30 de novembro para a região I, que abrange municípios do Sul e do Vale do Araguia. A região II que contempla o Norte e Noroeste de MT, o vazio inicia em 15 de outubro e segue até 14 de dezembro.

Serão 60 dias em que não será permitida nenhuma planta de algodão, seja ela nascida espontaneamente ou rebrotada. A medida visa ao controle do bicudo do algodoeiro (AnthonomusgrandisBoheman) no Estado e foi dividida em duas regiões para atingir melhor o objetivo, segundo o Indea.

“Assim, a atenção dos produtores está voltada à destruição dos restos culturais neste momento, a fim de garantir a eliminação de qualquer planta que possa servir de hospedeira para o desenvolvimento do bicudo, principal praga da cultura”, diz relatório do Imea.