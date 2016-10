Com 1,4 milhão de hectares, plantio da soja é mais acelerado desde 2009

Reprodução Área plantada soma 2,9 milhões de hectares e corresponde a 31% dos 9,3 milhões de ha projetados

O plantio da soja avançou 14,9 pontos percentuais em Mato Grosso na semana passada, quando foram semeados 1,4 milhão de hectares. A área plantada até agora soma 2,9 milhões de hectares, que correspondem a 31,4% dos 9,3 milhões de hectares projetados para esta safra pelo Imea.

O percentual é o maior já registrado até o fim da primeira quinzena de outubro pela série histórica do Instituto, iniciada em 2009. “Os bons volumes de chuvas registrados em grande parte do Estado neste ano vêm possibilitando esse ritmo acentuado da semeadura”, diz trecho do último boletim da soja.

Em relação à comercialização, as cotações em Mato Grosso recuaram 1,65% na semana passada para R$ 70,05/saca, pressionadas pela queda na Bolsa de Chicago e o recuo do dólar. O informativo lembra ainda que o novo relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) foi um dos principais fundamentos do mercado.

Pela primeira vez nesta safra 2016/2017, os estoques finais projetados pelo USDA ficaram acima da temporada passada. A estimativa é de estoque da ordem de 77,4 milhões de toneladas, o segundo maior da história, abaixo apenas das 78,5 milhões de toneladas da safra 2014/2015.

O boletim relata ainda que os novos dados trazem cautela ao mercado, com a oferta apresentando um potencial de aumento superior à demanda. Daqui para frente, as especulações em torno de uma oferta possivelmente maior nos EUA e incertezas quanto ao tamanho da safra 2016/2017 na América do Sul devem ser grandes movimentos especulativos do mercado, podendo gerar boas oportunidades de venda em caso de algum resultado “fora” do esperado, dizem eles.