Com 123 mil famílias endividadas, Cuiabá é única que aumentou dívidas

. 65% dos cuiabanos disseram que estavam com débitos em novembro, frente aos 61,1% em outubro

O número de cuiabanos que disseram ter algum tipo de dívida cresceu 3,9% no mês de novembro. Em números absolutos, mais de 120 mil famílias da Capital relataram estar com algum tipo de débito. A estatística deixou Cuiabá como a única capital do país que registrou um endividamento acima da média nacional.

O levantamento foi realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e divulgado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso (Fecomércio-MT) nessa terça (29). A pesquisa ouviu 18 mil consumidores em todas as capitais do país.

Segundo os dados, 65% dos cuiabanos entrevistados disseram que estavam com débitos em novembro, frente aos 61,1% registrados em outubro. O número representa exatamente 123.470 famílias.

De acordo com o superintendente da Fecomércio e presidente do Conselho Regional de Economia (Corecon), Evaldo Silva, os números indicam que a crise chegou ao Estado.

“Nosso mercado é privilegiado porque temos um grande número de funcionários públicos. E eles não perdem emprego, quem perde emprego é o funcionária do setor privado. A partir desses números [de endividados], eu costumo dizer ‘bem vindos ao mundo real’, porque a crise chegou”, explicou.

Cartão de crédito

O cartão de crédito continua sendo o principal vilão das contas dos mato-grossenses. Entre os débitos, 64,5% são relativos ao cartão, enquanto 34,7% são de carnês de pagamento e outros 12,9% representam dívidas com financiamento de carros. Segundo o economista, a questão é explicada pela facilidade de acesso específico ao item de plástico.

“O crédito de mais fácil acesso é o cartão de crédito, mesmo. Ele está ali, no seu bolso, pronto para ser utilizado sem nenhuma burocracia. Por causa disso, fatalmente ele é o primeiro na resposta sobre as dívidas. As pessoas ainda parcelam muito as compras, mas, infelizmente, não entendem que os juros sobre as operações do cartão também são os mais altos”, disse.

Para quem recebe mais de 10 salários mínimos, o cartão de crédito representa ainda mais a principal dívida. Entre as pessoas que têm ganhos de no mínimo R$ 8.800, 74,7% de suas dívidas são com cartão, 28,9% são de parcelamentos de veículos e outras 25,3% são de dívidas com carnês.

Assessoria Não acreditamos que ano que vem seja de bonança, mas com certeza iniciaremos 2017 melhor que começamos 2016, diz presidente do Corecon-MT e Superintendente da Fecomércio-MT, Evaldo Silva

O número de pessoas que disseram que não tinham condições de arcar com os débitos, porém, diminuiu. Em outubro, 11,5% dos entrevistados cuiabanos afirmaram que não tinham como honrar as dívidas, enquanto em novembro 10,7% disseram estar nessa condição. O superintendente apontou que esse é um dos indicativos que mostra que é possível colher alguns bons frutos na crise.

“Até uma crise econômica gera algumas lições positivas. Uma delas é que as pessoas estão repensando a forma que elas gastam seu dinheiro. Essa situação econômica ruim reflete muito uma questão cultural. Nós somos incentivados desde pequeno a gastar. Por outro lado, não somos estimulados a pensar na educação financeira e a pelo menos ter uma poupança. Esses tempos difíceis podem fazer com que algumas famílias comecem a trabalhar as finanças da casa”, defendeu.

O tempo médio de pagamentos dos cuiabanos que recebem até 10 salários mínimos deve ser de 60,6 dias, enquanto os que recebem acima desse valor devem sanar essas dívidas em 46,1 dias.

Um dos poucos bons registros da pesquisa foi o apontamento que mostrou que os cuiabanos utilizam cerca de 30% dos rendimentos para arcar com dívidas. O valor é considerado aceitável, segundo Evaldo.

O economista diz acreditar que apesar da crise econômica ter demorado um pouco mais para chegar ao Mato Grosso, o estado não deve passar por uma situação mais intensa do que a vivida atualmente.

“Não esperamos que [a crise] piore além disso. A macro economia já dá sinais de recuperação, e o próprio número de endividados no país deixa isso claro. Nós não acreditamos que o ano que vem seja de bonança também, é preciso pontuar isso. Mas com certeza iniciaremos 2017 melhor do que começamos 2016”, finalizou.

Brasil

Em todo o país, o número de pessoas endividadas diminuiu 0,4%. Em outubro 57,7% dos brasileiros disseram que tinham algum tipo de débito, enquanto em novembro o registro baixou para 57,3%. O número de pessoas que afirmaram que não tinham condições de pagar também caiu, de 9,4% para 9,1%, no período citado.

Em números absolutos, mais de 9 milhões de pessoas estão com algum débito a ser quitado. Em relação ao número de pessoas que disseram que não conseguirão pagar essas dívidas, o registro foi de mais de 1,4 milhão de brasileiros.