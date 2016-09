Com 2 mil t/ano, grupo deve fazer de Campo Verde a capital do tambaqui

José Medeiros Diretor de marketing, Jules Bortoli, o setor de pesca representa apenas 1% do faturamento total da Bom Futuro

Em breve a cidade de Campo Verde poderá ser conhecida como a capital do tambaqui ou do pintado, se depender do grupo Bom Futuro. É lá que a empresa mantém uma das três maiores criações de peixes nativos da Bacia Amazônia no Estado, com 250 hectares de lâminas d'água dedicadas à produção de tambaqui e seus híbridos, piau e pintado.

Por ano, o grupo produz mais de duas mil toneladas de peixes e o que antes era apenas uma alternativa para a diversificação dos negócios, cujo foco principal é a produção de commodities agrícolas, conquistou aos poucos um lugar especial no grupo. De acordo com o diretor de marketing, Jules Bortoli, o setor de pesca representa apenas 1% do faturamento total da Bom Futuro, no entanto, nos próximos dez anos a intenção é multiplicar o rendimento, chegando a 10% do faturamento global.

O representante do grupo mato-grossense foi um dos convidados do Workshop Nichos de Mercado para o Setor Agroindustrial: espécies nativas, realizado na última semana em Campinas (SP). Durante encontro, ele citou que investem em tecnologia de ponta para melhorar a produção de peixes, como uma máquina importada do Chile que suga os peixes do tanque direto para o armazenamento, a chamada "despesca", e equipamentos que separam os animais por tamanho, espécie ou peso.

O alto grau de mecanização inclui ainda uma fábrica de ração para peixes capaz de produzir 6 toneladas por hora. "Cerca de 70% do custo do peixe é a ração", explica Jules, justificando o alto investimento realizado na fábrica, cerca de R$ 3 milhões. Outros R$ 2 milhões foram investidos em um frigorífico com capacidade para abater 10 toneladas de peixe por dia. "Tudo isso nos ajudará a diminuir o custo de produção, mas é preciso lembrar que só fizemos esse investimento porque acreditamos no potencial do peixe nativo".

Quanto às dificuldades, ele cita questões de preparo, o consumo regionalizado (principalmente no Centro-Oeste e Norte do país) e entraves na legislação relacionados ao licenciamento ambiental.

Produção nacional

Durante workshop foram apresentados também números da produção nacional. Segundo dados da Associação Brasileira da Piscicultura – Peixe BR, o país produz hoje 640 mil toneladas de peixes por ano, sendo 300 mil toneladas só de tilápia. Mato Grosso é o segundo maior produtor do país e responsável por cerca de 60 mil toneladas, ficando atrás apenas de Rondônia. No país, o setor movimenta cerca de R$ 4 bilhões por ano, gera 1 milhão de empregos diretos e indiretos e cresce a taxas superiores a 10% ao ano.

Apesar da grande oferta de nativos, o consumo de peixe importado no Brasil é de 2kg por habitante ao ano, enquanto que o de espécies nativas é de apenas 1,69 kg por habitantes ao ano. "O nosso consumo de peixe nativo ainda é muito baixo", diz o secretário executivo da Associação, Francisco Medeiros.

Bom negócio

Para o chefe de Transferência de Tecnologia da Embrapa Pesca e Aquicultura, Alexandre Freitas, investir em peixes nativos pode ser um excelente negócio. No encontro, ele cita o crescimento do mercado de pirarucu, por exemplo, que chega a 25% ao ano, contra a taxa anual de 17% da tilápia. “Isso mostra que o peixe nativo caiu no gosto do brasileiro. Agora temos que evoluir no sistema de produção de espécies nativas”.