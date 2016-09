Com 45 mil dúzias, MT tem maior produção de ovos do Centro Oeste

Reprodução Alta na produção de ovos em MT fica acima da média de 5% no país que teve maior salto em 29 anos

Mato Grosso registrou produção de 45,1 mil dúzias no 2º trimestre deste ano, contra 41,9 mil dúzias de ovos no mesmo período de 2016. O aumento, de 7,6% coloca Mato Grosso como o maior produtor de ovos de galinha da região Centro Oeste no período e, também, em destaque entre os Estados que contribuíram para que a atividade comercial no país tenha alcançado a maior produção de ovos de galinha em quase 30 anos, desde o início da série histórica da pesquisa que faz esse tipo de avaliação, em 1987.

Com isso, o crescimento na produção de ovos no Estado ficou acima da média nacional de 5%. No Brasil, foram produzidos 757,5 mil dúzias no 2º trimestre neste ano, contra 721,4 mil dúzias em igual período do ano anterior.

O 2º maior produtor de ovos da região foi o Estado Goiás que teve um salto de 25,9% na produção de ovos, saindo de 33,5 mil dúzias no perído para 42,2 mil dúzias.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Brasil foram produzidos 757,51 milhões de dúzias no segundo trimestre deste ano, 5% a mais do que o registrado no mesmo período do ano passado.

O crescimento da produção foi impulsionado por aumentos em 18 das 25 unidades da Federação pesquisadas pelo IBGE, com destaque para, além de Mato Grosso, São Paulo - que continua sendo o maior produtor de ovos de galinha do país - Goiás, Espírito Santo e Ceará.

Suínos e frangos

No Brasil, outro segmento que apresentou resultado histórico foi o abate de suínos, que chegou a 10,46 milhões de cabeças no segundo trimestre deste ano, a maior marca desde 1997. Em relação ao segundo trimestre de 2015, o aumento foi de 8%.

Também houve crescimento, em relação ao segundo trimestre de 2015, no abate de frangos (6,5%) e na aquisição de peças de couro (5,6%). O abate de bovinos ficou estável e a aquisição de leite pelas unidades processadoras recuou 11,8% nesse tipo de comparação. (Com Agência Brasil)