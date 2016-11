Com dívidas que superam R$ 150 mi, grupo tem falência decretada em MT

Assessoria Empresas do Grupal atuavam com formação da lavouras em plantio e insumos para agricultores

As empresas que compõem o conglomerado Grupal, que estava em processo de recuperação judicial há quase três anos, tiveram a falência decretada pela 1ª Vara Cível de Cuiabá.

A decisão proferida no último dia 11 ressalta a reprovação do plano de recuperação pela maioria dos credores do grupo composto pelas empresas cinco empresas do grupo (Grupal Agroindustrial, Grupal Corretora de Mercadorias, Itahum Comércio Transporte Exportação, Padrão Agroindustrial e Empresa Matogrossense de Agronegócios) que declarou dívidas superiores a R$ 133 milhões.

Com a decretação de falência, o juiz Cláudio Roberto Zeni Guimarães determinou que o grupo empresarial entregue ao administrador judicial todos os bens, livros, papeis e documentos relacionando bens a serem arrecadados, inclusive os que estiverem em poder de terceiros. A decisão também proíbe que os bens das empresas falidas sejam movimentados sem a autorização judicial.

Além do desacordo entre credores, o descumprimento de regras firmadas no momento da homologação e falta de estrutura física para manutenção do processo forçou a decretação da falência.

As empresas atuavam há anos no mercado de formação da lavouras em plantio, bem como no fornecimento de insumos para agricultores.

A reunião das diversas empresas em um único polo passivo foi definida por que as devedoras são constituídas pelos mesmos fundadores do grupo familiar e atuam em conjunto. Elas também possuem em comum fornecedores e credores e responsáveis contábeis, além do que os sócios são do mesmo grupo familiar (família Palhano).

A manifestação pela convolação da recuperação judicial em falência foi oferecida pelo Ministério Público Estadual (MPE).

Uma Ação Ordinária de Exclusão de Crédito tramita paralelamente "proposta pelo administrador judicial contra as recuperandas e os três Fundos de Investimentos credores daquelas, apontando suposta fraude e/ou simulação com relação à quantia de R$ 17.981.532,69 referente aos créditos dos citados credores, ressaltando-se que, na audiência de gestão realizada nestes autos no dia 02 de dezembro de 2015, Otaviano Muniz de Melo Junior, sócio do Grupo Grupal, chegou a confessar o desvio de valores decorrentes das operações junto aos citados Fundos de Investimento”, conforme consta dos autos.

Para justificar a tomada de decisão, O juíz acrescenta: “Na realidade, a decretação da falência das recuperandas no presente caso justifica-se não apenas pela desaprovação do plano pela coletividade de credores, como também por todo o histórico econômico-financeiro evidenciado no curso deste processo de recuperação judicial, que demonstra que as empresas requerentes realmente não têm condições para se restabelecerem no mercado”.